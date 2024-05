Mate Rimac u Londonu spomenuo novu ideju: Uskoro će nuditi i benzinske postaje?

Podijeli :

Davorin Visnjic/Pixsell

Mate Rimac je sudjelovao na samitu o budućnosti automobilske industrije u organizaciji Financial Timesa gdje je predstavio neke nove ideje.

Rimac, koji je suvlasnik tvrtke Bugatti-Rimac, ima ideju kako da vlasnicima olakša punjenje svojih automobila s benzinskim motorom kod kuće.

Ovaj poduzetnik i inovator je naglasio kako vjeruje da motori s unutarnjim izgaranjem i dalje imaju dugu budućnost. Možda ne s onim gorivima koje danas koristimo, ali budućnost definitivno vidi u sintetičkom gorivu.

Tehnologija koja bi trebala spasiti benzin i dizel: Što su sintetička goriva?

Rimac je gostovao na samitu Future of the Car Summitu u Londonu, a koji je organizirao Financial Times gdje je predstavio svoju viziju. “Mogli bismo čak napraviti neke krasne benzinske postaje za Bugatti i to u domovima vlasnika, koristeći sintetička goriva”, rekao je.

Nije iznenađenje Rimčevo spominjanje sintetičkih goriva. Porsche, koji posjeduje 45 posto Bugattija Rimca, ima tvornicu za takvu vrstu goriva u Čileu. Sintetička goriva proizvode iz ugljičnog dioksida koji je već u atmosferi, ali i uz pomoć energije vode i vjetra, što čini motore s unutarnjim izgaranjem gotovo CO2 neutralnim.

Stoga ne bi bilo neobično da takva goriva pokreću nove i postojeće Bugattije. Rimac je ranije najavio da će sljedeći Bugattijev hiperautomobil, koji će imati premijeru 20. lipnja, pokretati V16 benzinskim motorom.

