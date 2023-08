Možete li biti kažnjeni zbog srednjeg prsta u vožnji? Pogledajte što kaže sud

Podijeli :

O pokazivanju srednjeg prsta u prometu Zakon o sigurnosti prometa na cestama ne govori ništa, no nije da se sudovi nisu bavili problematikom i posljedicama pokazivanja srednjeg prsta u prometu.

Tako je Općinski prekršajni sud u Splitu tako je primjerice presudom od 17. 11. 2022. oslobodio okrivljenicu optužbe da je narušavala javni red i mir. Okrivljenica je kao vozačica zaustavila svoje vozilo i bila upozorena zvučnim znakom iz vozila koje se kretalo iza nje, na što je podigla desnu ruku pokazujući vozaču tog vozila srednji prst, piše Revija HAK.

Nastavila se nakon toga kretati a zatim zaustavila na znak crvenog svjetla. Spomenuti vozač je došao vozilom u traku do nje te mu je na upit odgovorila riječima: „Primjereno je pokazivati srednji prst drugim sudionicima u prometu koji ti bezrazložno trube“.

Policija joj je stavlja na teret da je povrijedila odredbu Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira koja propisuje kaznu za onog tko se na javnom mjestu tuče, svađa, viče ili na drugi način remeti javni red i mir.

Sud je istakao kako predmetna radnja svakako nije društveno primjerena i pristojna ali u konkretnom slučaju kada se okrivljenica nalazi u svom vozilu i drugi sudionik, vozač u svom, po stavu suda to ne predstavlja takvo uznemiravanje i ometanje mira građana da bi se njime ostvarilo zakonsko obilježje predmetnog prekršaja. Sud drži da se u konkretnom slučaju radi o eventualnom kaznenom djelu realne uvrede za koje se postupak pokreće podnošenjem privatne tužbe pa je slijedom toga donesena presuda kojom se okrivljenica oslobađa od optužbe.

Važno i kome se pokazuje

Naravno da vozač ne može odgovarati za “specifičnu uporabu ruke“ druge punoljetne osobe koja se prevozi u njegovom vozilu. Valja uočiti kako je bitno ne samo tko pokazuje srednji prst već i kome ga pokazuje.

Recimo, što biva kad se prst iz vozila pokazuje policijskim službenicima? Općinski sud u Vinkovcima tako je presudom od 26. siječnja 2023. izrekao novčanu kaznu osobi koja je iz osobnog automobila kao suvozač, policijskim službenicima koji su se nalazili u službenom policijskom vozilu pokazala srednji prst. Utvrđeno je da je tim činom vrijeđala i omalovažavala policijske službenike u svezi obavljanja službe i time počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Okrivljenik je sam iskazao da je bio u alkoholiziranom stanju i dok se prevozio u automobilu pri prolasku kraj zaustavljenog službenog vozila policije bez ikakvog povoda pokazao policijskim službenicima srednji prst. Oni su ih zaustavili, alkotestirali, on se ispričao, no radnja pokazivanja srednjeg prsta je “zabilježena“ i u konačnici sudskom presudom sankcionirana.

Povod za nasilje

Općinski sud u Osijeku se od 23. svibnja 2023. bavio upravo slučajem u kojem je kažnjen vozač koji je “poludio“ zbog pokazanog mu srednjeg prsta. On je svojim vozilom stigao do kružnog toka, ispred njega se nalazilo vozilo koje je 3-4 minute stajalo na ulazu u kružni tok, unatoč tome što se prema njegovom stavu već više puta moglo uključiti u kružni tok.

Uočio je da je vozač tog vozila koja je “oklijevala“ s ulaskom u kružni tok bila ženska osoba. To njezino ponašanje, prema njegovom iskazu izazvalo je kolonu i više osoba joj je trubilo. Nakon toga je skrenula i na sredini kolničke trake stala da bi iz njenog vozila izišla suputnica. Kad joj je on “zatrubio“ pomakla se u desno i dok je prolazio kraj nje pokazala mu je srednji prst, a to ga je kako reče u iskazu, uznemirilo.

Taj osobni osjećaj njegove uznemirenosti uslijed podignutog srednjeg prsta, bio je očito okidač. Okrenuo je svoje vozilo, izišao iz njega i prišao vozačici, a onda je krenulo.

Prema sadržaju presude, osuđen je s obzirom da je otvorio njena vrata počeo vikati obraćajući se: “kako to ulaziš u kružni tok, ti ćeš meni pokazivati srednji prst“. Potom je povlačio pojas kojim je vozačica bila vezana, uhvatio je za majicu u predjelu prsta i pokušavao povući prema sebi. Zalupio je nakon toga vrata i otišao s mjesta događaja.

Kazna? Deset dana zatvora, ali primijenjena je uvjetna osuda.

