Stigle su nove promjene oko auto-osiguranja, provjerite što trebate u slučaju prometne nesreće

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je donijela novi pravilnik oko auto-osiguranja koji nalaže višu transparentnost i informiranje u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva.

“Sami pravilnik u suštini ništa ne mijenja s obzirom na ono što je bilo prije, međutim, možemo reći da bolje pojašnjava i objašnjava procese i prava oštećenih osoba u prometu. Možemo reći također da pridonosi boljem razumijevanju određenih odredbi Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, gdje pojašnjava odnose, međusobne obveze na relaciji osiguratelj i oštećenik”, rekao nam je Robert Vučković, predsjednik Udruženja osiguravatelja pri HGK.

Uvode se pravila

S novim pravilnikom, kažu iz Hrvatske udruge auto struke, približili smo se zapadnom modelu obrade štete, gdje je takva praksa već godinama na snazi.

“Uvode se neka pravila u sam taj sustav, jer osiguravatelji su u posljednjih 20 godina radili svaki po svojim nekim modelima, koji nisu bili niti jasni, niti precizno objavljeni, a sad je dužnost svakog osiguravatelja da propiše unutarnja interna pravila kako će postupati sa očitim zahtjevima”, tvrdi Antonio Đureta, predsjednik Hrvatske udruge auto struke (HUAS).

Iz Hrvatskog ureda za osiguranje ističu da Pravilnik propisuje procese na strani osiguratelja, a prava oštećenih osoba uređena su Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu.

Europsko izviješće

Dođe li do prometne nesreće, Đureta kaže da je jako važno, ako nema ozlijeđenih i ako nema potrebe zvati policiju, da se ispuni Europsko izvješće. “Najvažnije je da ljudi ispune Europsko izvješće i kao tako je ono pravovaljano. Do sad se u praksi pokazalo da su mnogi osiguravatelji ili osporavali Europsko izvješće ili govorili da to nije valjani dokaz krivnje”, navodi.

Iako su donesena nova pravila, kod postupka registracije i osiguranja ništa se ne mijenja.

“Kod samog načina ugovaranja polica automobilske odgovornosti neće doći do nikakvih promjena, kao ni do samog načina registracije vozila. Dakle, tu ne bi trebalo doći do nikakvih promjena s obzirom na ono kako je to funkcioniralo do sada”, objasnio je Vučković.

Ovim pravilnikom osim veće transparentnosti, cijeli bi se proces trebao ubrzati, a što na ruku ide krajnjim korisnicima koji su svoje popravke do sada znali čekati mjesecima.

