Ovaj automobilski div prodao je najviše električnih automobila u svijetu, a mnogi za njih nisu ni čuli

REUTERS/Edgar Su

Kineski proizvođač električnih automobila BYD procijenio je u utorak da bi treće tromjesečje mogao zaključiti s dvostruko većom neto dobiti zahvaljujući snažnoj prodaji i učinkovitoj kontroli troškova.

Neto dobit trebala bi se u razdoblju od srpnja do rujna kretati u rasponu od 9,55 milijardi juana (1,31 milijardu dolara) do 11,55 milijardi juana, što bi značilo da bi bila od 67 posto do čak dvostruko veća nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, izvijestili su.

“Unatoč sve žešćoj konkurenciji u automobilskoj industriji u trećem tromjesečju, tvrtka je ponovo poslovala s dobiti”, stoji u priopćenju.

Rat Kine i Europe zbog jeftinih automobila: “To će dodatno poremetiti EU”

BYD “koristi sve veći utjecaj brenda, kontinuirano povećavajući prednost u obujmu i velike kapacitete za kontrolu troškova u cijelom industrijskom lancu”, objašnjavaju.

U razdoblju od siječnja do rujna neto dobit mogla bi biti i gotovo dva i pol puta veća nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, uz gornju prognoziranu granicu od 22,50 milijardi juana, prognoziraju.

Prodaja vozila na ekološki prihvatljivija goriva dosegnula je u trećem kvartalu rekordnu razinu i BYD je zauzeo prvo mjesto u svijetu po prodaji, ističu.

U razdoblju od srpnja do rujna tvrtka je prodala 824.001 vozilo u toj pogonskoj kategoriji, za 53 posto više nego prije godinu dana, pokazuju podaci.

Prošli tjedan BYD je objavio da je s Uzbekistanom dogovorio prodaju 2.000 električnih autobusa, dodajući da će udružiti snage s gradskim vlastima Taškenta u promicanju elektrifikacije javnog prijevoza.

