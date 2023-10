Jedite ovo prije spavanja i praktički ćete sagorijevati masti dok spavate

Podijeli :

Pexels

Svi znamo da redovita noćna konzumacija hrane dovodi do pretilosti. To posebno vrijedi ako grickate hranu koja sadrži obrađene ugljikohidrate i škrob, poput kruha i riže, kao i omiljene poslastice kao što su čips i kolači, koji su siromašni vlaknima i bogati šećerom. Možda ćete brzo utažiti glad, no ako ne iskoristite pretvorenu energiju, te kalorije mogu se pohraniti u obliku masti.

Stručnjaci kažu da je najbolje da ne odlazite gladni na spavanje, no što učiniti kad se želudac počne buniti nakon što ugasite svjetla?

Pokušajte uzeti grickalicu bogatu proteinima, poput sira, piše City Magazine.

Ovo je hrana koja je korištena u istraživanju Sveučilišta države Florida objavljenom 2018. godine, koje je otkrilo da konzumiranje 30 grama proteina otprilike 30 minuta prije spavanja može pozitivno utjecati na metabolizam.

Ako niste ljubitelj sira, nema problema. Postoji mnogo drugih dobrih izbora proteina na raspolaganju:

“Pokušajte jesti kriške nemasnih proteina kao što su piletina, pečena govedina, tofu, kuhana jaja ili mala šaka badema 30 minuta prije spavanja kako biste održali osjećaj sitosti tijekom noći”, predlaže stručnjakinja Bridget Agee.