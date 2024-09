Ovih deset grešaka vozači često rade, a uništavaju automobil

Podijeli :

Grgur Zucko/PIXSELL / Ilustracija

Bilo da je riječ o novom ili rabljenom automobilu, pouzdanost je nešto što cijene svi kupci i vlasnici automobila.

Istraživanja su pokazala da je 79% američkih potrošača navelo pouzdanost kao jedan od najvažnijih čimbenika pri kupnji automobila.

No koji god automobil da vozite, možete utjecati na njegovu pouzdanost, i to pravilnim održavanjem i pravilnim korištenjem. Čak je i najkvalitetniji automobili skloni su kvarovima ako se o njemu ne brine na odgovarajući način, a postoji nekoliko jednostavnih stvari koje možete učiniti kako biste svoje vozilo što duže održali u vrhunskoj formi i izbjegli skupe račune za popravak, piše CarBuzz.

Ne provjeravate razinu ulja

Preskakanje redovitih izmjena ulja je najbrži način da osudite motor vašeg automobila na kratak vijek trajanja. Najnoviji modeli trebat će mijenjati ulje otprilike svakih 10.000 kilometara, obično tijekom godišnjeg servisa.

Svaki automobil ima svoje zahtjeve u pogledu vrste ulja koje je potrebno, pa ako se odlučite sami mijenjati ulje, morat ćete pogledati korisnički priručnik kako biste bili sigurni da ste kupili pravo motorno ulje. Ulje nije jedina tekućina koju treba redovito provjeravati. Druge tekućine poput rashladne tekućine, ulja u mjenjaču, tekućine u kočnicama i tekućine za servo upravljač možda će trebati dopuniti ili promijeniti ovisno o vozilu.

Mehaničar upozorava na opasnosti koje vrebaju ako prelazite premalo kilometara automobilom

Ne provjeravate pritisak u gumama

Gume su točka kontakta vašeg automobila s površinom ceste i nose cjelokupnu težinu vozila dok u isto vrijeme trpe neravne ceste i rupe. Kao rezultat toga, održavanje guma je ključni dio održavanja vašeg vozila.

U korisničkom priručniku naći ćete koji je optimalni tlak u gumama za vaše vozilo. Trebali biste ga redovito provjeravati kako biste bili sigurni da nije prenizak ili previsok. U većini modernih vozila s ugrađenim senzorima to možete učiniti izravno putem zaslona automobila, dok će vam u starijim automobilima možda trebati mjerač tlaka u gumama da ga ručno provjerite.

Preskačete redovni servis

Najbolji način da držite svoje vozilo u dobrom voznom stanju je pridržavati se redovitog servisnog rasporeda. To osigurava rano uočavanje problema prije nego što se mogu pretvoriti u veliki kvar, popravak ili zamjenu neispravnih ili istrošenih dijelova, a stanje vašeg automobila procjenjuju obučeni stručnjaci.

Većina proizvođača automobila preporučuje da svoj automobil odvezete na servis svakih 15.000 kilometara ili jednom godišnje, što god nastupi prije. Mnogi moderni automobili također će vas obavijestiti kada je vrijeme za servis, a noviji to mogu učiniti i putem aplikacije za pametni telefon.

Ignorirate lampice upozorenja

Čim se pojavi svjetlo upozorenja na instrumentalnoj ploči vrijeme je za put do mehaničara. Prvi korak je vratiti automobil kući, ako ga možete voziti s upaljeno m lampicom upozorenja. Korisnički priručnik automobila pomoći će vam dešifrirati značenje upozorenja koje se pojavilo.

Neka uobičajena upozorenja na instrumentalnoj ploči uključuju žaruljicu za provjeru motora, lampicu upozorenja za tlak u gumama i upozorenje kočionog sustava.

Jesu li rabljeni automobili u Hrvatskoj skupi? Konačno imamo odgovor, većina kupaca se ne pridržava važnog pravila

Vozite na samoj rezervi

U ovim skupim vremenima mnogi se voze sve dok se spremnik gotovo do kraja ne isprazni, ali to dugoročno može naštetiti vašem automobilu. Iako je u redu pustiti spremnik da se isprazni jednom ili dvaput, ako se to radi često može na kraju pridonijeti istrošenosti i preranom kvaru pumpe za gorivo. Stoga ako želite izbjeći skupe troškove popravka, redovito dolijevajte gorivo.

Ne čekate da se automobil zagrije

Tijekom hladnijeg vremena važno je pustiti svoj automobil da se zagrije prije početka vožnje kako bi bio u dobrom voznom stanju. U većini modernih automobila ovaj proces traje samo minutu ili dvije, a iako noviji automobili imaju ugrađene grijače motora, strpljenje omogućuje motoru da postigne svoju optimalnu radnu temperaturu, kao i čišćenje vjetrobranskog stakla i zagrijavanje kabine kako biste mogli voziti sigurno i udobno.

Ako pustite da se vaš automobil zagrije, tope se i svi slojevi leda i snijega koji su se možda stvorili na njemu, a to pomaže u smanjenju opterećenja automobila zbog dodatne težine. Moderni automobili dolaze s opcijom daljinskog pokretanja kako bi ovaj proces bio lakši.

Pustite da se automobil pregrije

Ovo je suprotan problem. Vožnja automobila dulje vrijeme po najtoplijim danima može dovesti do više temperature motora. To nije problem ako vaš rashladni sustav uredno radi jer će se tada ventilator hladnjaka uključiti i rashladni sustav će obaviti svoj posao.

Međutim, ako se niste pridržavali redovnog održavanja ili niste provjerili razine rashladne tekućine, možda opterećujete motor – i možete uzrokovati njegovo pregrijavanje koje može oštetiti mehaničke dijelove, što može dovesti do skupih popravaka, poput curenja brtvi glave, iskrivljenu ili napuknutu glavu cilindra ili zaglavljeni motor.

Uvijek pazite na mjerač temperature i radije stanite ako temperatura vašeg automobila nastavi rasti kako biste mu dali vremena da se ohladi.

Vozači se žale na loše ceste: Ovo su najčešće štete na autu, kako ih spriječiti?

Vozite previše tereta

Preopterećenje vašeg automobila može dovesti do opterećenja svih njegovih komponenti, što na kraju dovodi do bržeg trošenja. Što se tiče tereta u vozilu, to se uglavnom odnosi na prekoračenje maksimalnog korisnog tereta, a što dodatno opterećuje motor automobila, ovjes, kočioni sustav i druge važne funkcije. Dodatno trošenje značit će češće održavanje, a ako to ne uspije, prijete vam skupi popravci.

Pobrinite se da svakodnevno nosite samo najnužnije stvari, osim ako je vaše vozilo namijenjeno za prijevoz većeg tereta. U tom slučaju, pobrinite se da ostanete unutar navedenih parametara za nosivost te da povećate oprez oko održavanja. Isto vrijedi i za krovne nosače i krovne kutije jer može doći do oštećenja konstrukcije vašeg automobila ako je preopterećen.

Prebacivanje u rikverc prije nego automobil stane

Ova pogreška može utjecati na mehaničko stanje i pouzdanost vašeg automobila, ali općenito je problem na starijim vozilima. Kada izvodite manevre poput okretanja ili paralelnog parkiranja, prebrzo prebacivanje u rikverc prije nego što se vozilo zaustavi može dugoročno oštetiti mjenjač.

Međutim, većina novijih vozila opremljena je opcijom zabrane vožnje unatrag, što u biti omogućuje mjenjaču da poništi vaš zahtjev za ubacivanjem u rikverc prije nego ono uspori na prihvatljivu brzinu.

Ignoriranje sumnjivih zvukova i mirisa

Neistraživanje buke koja dolazi iz bilo kojeg dijela vašeg vozila dugoročno je loša ideja jer se manji mehanički problem može pretvoriti u veliki, skupi popravak ako se ne liječi.

Ako čujete čudnu buku, ne biste je trebali ignorirati. Ako je sigurno, potrebno je stati ili otići do mehaničara što je prije moguće. Naročito ako čujete škripanje, metalno struganje, zveckanje, kucanje ili zvukove bubnjanja koji se pojačavaju s brzinom. To je zato što u slučaju mehaničkog kvara, automobil može postati nepredvidiv, a vi možete izgubiti kontrolu nad vozilom.

Isto vrijedi i za čudne mirise, pogotovo ako osjetite miris benzina ili ispušnih plinova u kabini, to može biti vrlo opasno. Ako iz vašeg automobila odjednom nestane mirisa, najbolje je da spustite prozore, odvezete se kući ili do najbližeg servisa i date vozilo na pregled.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.