Pet stvari koje mnogi vozači rade, a uništavaju auto i mogu uzrokovati skupe popravke

Mnogi vozači potencijalno uništavaju svoje automobile, gomilajući račune za popravak, bez da su toga svjesni

Jeftiniji dijelovi

Primamljivo je pokušati uštedjeti novac na malim popravcima, ali jeftini dijelovi mogu dugoročno biti prepreka, piše The Sun.

Iako na prvu mogu pomoći, jeftini dijelovi često su niže kvalitete i neće dugo trajati, što znači da ćete dugoročno morati izdvajati puno više novca za popravke.

Ovo je posebno važno kada se radi o komponentama kritičnim za sigurnost kao što su kočnice, pa je odlazak automehaničaru i odabir nešto skuplje zamjene dugoročno uvijek bolja ideja.

Nepravilno mijenjanje brzina

Skretanje u tri točke jedan je od najosnovnijih manevara koje novi vozači uče, ali često ignorirana pogreška prilikom izvođenja manevra može vaš automobil pretvoriti u novčanu rupu.

Kada se okrećete ili radite bilo što, što uključuje prebacivanje između brzina za vožnju unatrag i naprijed, većina će samo promijeniti brzinu bez brige.

Međutim, nikad ne smijete prebacivati ​​u rikverc dok se automobil još kreće naprijed i obrnuto, čak i ako time uštedite nekoliko sekundi.

To može uzrokovati ozbiljna oštećenja vašeg mjenjača, uključujući istrošenost zupčanika i opterećenje prijenosa.

Uvijek pričekajte dok se automobil ne zaustavi prije nego što promijenite brzinu.

Modificiranje automobila

Mnogi vozači vole modificirati svoje automobile, bilo da ih malo ubrzaju ili samo malo poboljšaju njihov izgled.

No, stručnjaci upozoravaju da previše modifikacija može umanjiti vaše šanse da ga prodate. Male promjene kao što su nove legure ili nadograđeni zvučni sustav mogu povisiti cijenu, ali pazite na vidljive stilske promjene ili značajnu mehaničku konfiguraciju.

Možda ćete otkriti da se vaše promjene ne sviđaju tolikom broju potencijalnih kupaca i morati ćete sniziti cijenu vašeg automobila kada ga budete htjeli prodavati.

Istrošenost spojke

Još jedan jednostavan način da istrošite mjenjač je da pritiskanjem papučice spojke kada ne mijenjate brzinu.

Spojka se oslanja na snažne opruge koje, kada pritisnete papučicu, odvajaju metalne ploče jednu od druge.

Čak i relativno mali pritisak na nožni klin može uključiti ove opruge, uzrokujući njihovo brže trošenje.

Problemi s pokrivačima za automobil

Mnogi vlasnici automobila drže ih ispod pokrivača kako bi smanjili njihovu izloženost vremenskim uvjetima i spriječili oštećenje boje.

Međutim, ako to činite cijelo vrijeme, to može dovesti do problema.

Navlake zadržavaju vlagu pa je uvijek dobra ideja automobilu redovito dati malo svježeg zraka.

U suprotnom, višak vlage mogao bi vam stvoriti problem s hrđom.

