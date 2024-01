Prometne kazni u Sloveniji: Koliko će vas koštati prebrza vožnja

Podijeli :

Svi znamo da su kazne u susjednoj Sloveniji veće nego u Hrvatskoj, a i veća je šansa da ćete biti uhvaćeni.

Stoga vam donosimo kolike su prometne kazne u Sloveniji, koliko ćete morati platiti za prebrzu vožnju u naselju, izvan naselja, na autocesti i koliko za telefoniranje u automobilu.

Najveća dopuštena brzina vozila u Sloveniji je 50 km/h u naselju, 30 km/h u zoni ograničenja brzine, 20 km/h u zajedničkom prometnom području i 10 km/h u mirnom prometnom području i pješačkoj zoni.

Na cestama izvan naselja najveća dopuštena brzina kretanja vozila na autocestama je 130 km/h, na brzim cestama 110 km/h, a na svim ostalim cestama 90 km/h.

Prebrza vožnja u gradu (ograničenje 50 km/h)

Do 10 km/h – 40 eura

od 10 do 20 km/h – 120 eura i 3 boda

od 20 do 30 km/h – 250 eura i 5 bodova

od 30 do 40 km/h – 500 eura i 7 bodova

od 40 do 50 km/h – 750 eura i 9 bodova

više od 50 km/h – 1.200 EUR + 18 bodova (oduzimanje vozačke dozvole).

Prebrza vožnja izvan naselja (ograničenje 90 km/h)

Do 10 km/h – 40 eura

od 10 do 20 km/h – 60 eura

od 20 do 30 km/h – 120 eura

od 30 do 40 km/h – 200 eura i 3 boda

od 40 do 50 km/h – 400 eura i 5 bodova

više od 50 km/h – 1.200 EUR + 18 bodova (oduzimanje vozačke dozvole).

Prebrza vožnja na autocesti (ograničenje 130 km/h) ili brzoj cesti (ograničenje 110 km/h)

Do 20 km/h – 40 eura

od 20 do 30 km/h – 60 eura

od 30 do 40 km/h – 120 eura

od 40 do 50 km/h – 250 eura i 3 boda

od 50 do 60 km/h – 400 eura i 5 bodova

više od 60 km/h – 1.200 EUR + 9 bodova.

Prebrza vožnja u području mirnog prometa (ograničenje 10 km/h)

Do 10 km/h – 40 eura

od 10 do 20 km/h – 130 eura i 3 boda

od 20 do 30 km/h – 500 eura i 7 bodova

više od 30 km/h – 1.200 EUR + 18 bodova (oduzimanje vozačke dozvole).

Prebrza vožnja u zoni ograničenja brzine (ograničenje 30 km/h)

Do 10 km/h – 40 eura

od 10 do 20 km/h – 130 eura i 3 boda

od 20 do 30 km/h – 500 eura i 7 bodova

više od 30 km/h – 1.200 EUR + 18 bodova (oduzimanje vozačke dozvole).

Ostale kazne

Telefoniranje u vožnji – 250 eura + 3 boda

Neovlašteno parkiranje na mjestima za invalide – 120 eura

Napuštanje mjesta nesreće – 1.200 eura + 18 bodova (oduzimanje vozačke dozvole)

Prolazak pored zaustavljenog vozila ispred pješačkog prijelaza – 500 eura + 7 bodova

Nedopušteno pretjecanje u tunelu, “škarama” ili u zavoju – 700 eura + 9 bodova

Pretjecanje u parkirnoj traci na autocesti – 300 eura + 5 bodova

Pretjecanje s desne strane – 120 eura

Prolazak kroz žuto svjetlo – 160 eura

Vožnja bez upaljenih svjetala danju – 40 eura

Vožnja bez svjetla u tunelu ili noću – 120 eura

Neispravna strana vožnje – 500 eura + 5 bodova

Pogrešna vožnja kroz kružni tok – 80 eura

Nekorištenje pokazivača smjera – 40 eura

Ubrzavanje kad vas pretiče drugo vozilo – 120 eura

Nepoštivanje sigurnosne udaljenosti – 120 eura

Neadekvatna obavezna oprema (prva pomoć, žarulje i sl.) – 100 eura

Vožnja bez zimske opreme – 40 eura

Nepravilno držanje vozila (hitni koridor) u prometnoj gužvi na autocesti ili brzoj cesti – 200 eura.

Kazne za vožnju pod utjecajem alkohola ili droga

Do 0,5‰ (0,5g alkohola/kg krvi) (odnosi se samo na vozače koji imaju ograničenje od 0,0‰ alkohola) – 300 EUR + 4 boda

Od 0,5‰ (0,5g alkohola/kg krvi) do 0,8‰ – 600 EUR + 8 bodova

Od 0,8 do 1,1‰ – 900 EUR + 16 bodova

Više od 1,1‰ ili vožnja pod utjecajem droga ili odbijanje testa – 1.200 eura + 18 bodova (oduzimanje vozačke dozvole) + zadržavanje vozača od 6 do 12 sati i zabrana upravljanja vozilom.

