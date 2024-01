Poznati profesor upozorio na Turudićevu izjavu: “To nije rješenje”

Podijeli :

Sveučilišni profesor prava Ivan Pađen je u Newsroomu je komentirao izbor glavnog državnog odvjetnika i izazove s kojima bi se novi čelni čovjek DORH-a mogao sresti.

Pađen kaže kako je više puta upozoravao na situaciju u DORH-u.

“Suveren je onaj koji ima vlast da uvede izvanredno stanje i obustavi primjenu propisa koji mu smetaju. DORH je kod nas napravljen tako da bude slobodni negativni suveren jer ima slobodnu ocjenu da ne goni djela za koja je dobio kaznene prijave. Postoji i mogućnost da funkcionira kao pozitivni suveren, a to je da goni one koji su nepoćudni onima koji stoje iz DORH-a. Sama činjenica da nitko ne želi biti šef DORH-a ukazuje na to da onaj koji stoji iza DORH-a više nije toliko moćan”, govori Pađen. On kaže da smo preuzeli angloamerički sustav te nam nam jedan članak ZKP-a omogućava isto. U SAD-u čak 90 posto postupaka završi otvorenom nagodbom, napominje Pađen i dodaje kako se s pravom može reći da je to divlji zapad, a ne Europa.

S Domagojem Novokmetom Pađen je razgovao i o svrsishodnosti kojom bi se DORH trebao, prema njegovom mišljenju, voditi u radu.

“Naši pravnici ne razumiju razliku između slobodne i zakonite ocjene u javnom interesu. Klasični primjer, školski, kako funkcionira upravno pravo? Imate čuvara na ulazu u park koji ima pravo zaustaviti i kazniti, on provodi zabranu koja je istaknuta na ulazu u park. Zabranjen ulaz vozilima. Postoje jasni slučajevi, automobil i autobus su vozila i treba im zabraniti vozila. Postoje i romobili, bicikli i koturaljke, skatetboard… Tu treba organ primjene odlučiti u javnom interesu u svakom pojedinačnom slučaju. Što moji kolege neće priznati? On to radi u javnom interesu, što to znači? Institucionalno to znači da, ako se podigne žalba protiv nekoga tko je u taj park ušao biciklom, o toj žalbi je nadležan rješavati viši upravni organ jer se u njoj ocjenjuje je li postojao javni interes, je li postupio razborito, svrhovito i u javnom interesu, o tome nema pravo raspravljati upravni sud. Upravni sud odlučuje samo o zakonitosti. Ako kažete da svrsishodnost nije dio prava, vi niste u stanju pojmiti što je DORH. Zašto? Zato što DORH prvo goni svrhovito, bez dovoljno uporišta u zakonu. … Vi možete ograničiti politiku samo ako imate zakonska ograničenja i ograničenja javnim interesom. To su ona ograničenja koja nisu jer ne mogu biti neposredno zapisana u zakonu”, pojašnjava Pađen dodajući da ta ograničenja mogu utjecati na ljude.

“Nema kontrole pravosuđa ako on ne radi javno i strukturirano, razumijete. A moje kolege kažu da je odbačena prijava i da je to sve u redu. To je krajnji formalizam, bez ikakve kontrole”, rekao je Pađen.

“Onaj tko ne govori o tome da treba postojati pravna kontrola državne revizije nad HNB-om, taj nije kvalificiran da se bilo čime bavi”, navodi profesor koji smatra i da svakog u sustavu mora kontrolirati netko, ali da kontrole ne smiju biti uzajamne.

Pađen kaže da je krajnje konzervativna osoba, pravnik i da želi neke stvari staviti na čistac. “Bedastoća je da su to spojili 2000. jer su se htjeli riješiti HDZ-ovog pravobranitelja, to je sramota za SDP. Moramo imat francuski sustav. Taj sustav treba biti izveden do krajnjih granica. Ako imate 20 zamjenika, tri od njih rade za svoje nadređene, u njihovo ime, za njihov račun, slijede upute, slijede naloge. Imate nakon toga pet njih koji to rade na talijanski način, potpuno su samostalni kao da su glavni državn odvjetnik, Talijani su na taj način obuzdali korpuciju. I onda imate one koji rade predmete izabrane kockom”, govori.

“Teškoća je prvenstveno u tome da je 95 posto tih pravnika od prvog dana formalisti”, kaže Pađen.

“Turudić je kazao da te prijave koje se odbacuju trebaju biti revidirane od suda. Ali nije vidio da će sudovi onda biti prepopterećeni kao i DORH, a to nije rješenje”, zaključuje.

