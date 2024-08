VIDEO / Vozili smo SUV koji uči od vozača, a za njegov razvoj zaslužni su pravi majstori

Podijeli :

Svi kupci automobila od svojih limenih ljubimaca većinom traže istu stvar - kvalitetu i pouzdanost - a kada govorimo o pouzdanosti, jedna je marka po tom pitanju uvijek u samom vrhu. Riječ je o japanskom proizvođaču automobila Lexus, koji odnedavno na domaćem tržištu kupcima nudi osvježeno izdanje svog najprodavanijeg modela, crossovera NX.

NX je predstavljen 2014. godine te spada među najprodavanije Lexusove modele. Smješten između velikog RX-a i manjeg UX-a, ovaj model najviše biraju oni koji prvi puta kupuju Lexus.

Japanci za NX kažu da ga krasi funkcionalna ljepota. Karoserijom dominiraju oštre, “samurajske linije”, a zbog velike vretenaste prednje maske, njegov izgled ostavlja moćni dojam kada ga vidite na cesti.

Dvije ključne filozofije

Novi NX veći je od svog prethodnika što se najbolje vidi s bočne strane, dok straga dosta efektno izgleda svjetlosna lajsna koja povezuje LED svjetla. Lexus NX je malo veći crossover – povišen je pa se u njega dosta lako ulazi. A kada uđete u njega, Japanci kažu da unutrašnjost budi osjećaj luksuznog loungea.

Filozofija ove marke počiva na dvije ključne japanske filozofije. Prva je omonetashi, koja se odnosi na japansku gostoljubivost pa će vam sukladno tome i sam NX nekim stvarima pokazati koliko je gostoljubiv.

Primjerice, kada mu se približite, pale se svjetla na kvakama, dok se unutra pale ambijentalna rasvjeta i vozačev displej. Osim toga, kada otvorite vrata, sjedalo se odmiče, a kada sjednete za volan, sjedalo i volan primaknut će se vozaču.

Dodajmo još da su i same kvake na autu nešto drugačije. One se otvaraju pritiskom na gumb, a ukoliko senzori auta vide pješaka, biciklista ili pak drugi auto koji nailazi, vrata nećete moći otvoriti sve dok “zrak ne bude čist”.

Ovakvi detalji, zajedno s kvalitetnom i čvrstom završnom obradom za koju su zaduženi Takumi majstori – a to je druga japanska filozofija koja se proteže kroz Lexus – ističu ovu marku od konkurencije. Čim sjednete za volan, osjetit ćete da ste sjeli u nešto dobro. I to je Lexusova čar – on se možda ne ističe svojim vanjskim izgledom, ali se zato ističe osjećajem koji ovaj automobil pruža svim putnicima u vozilu.

Sve je tiho

U novom NX-u, smanjen je broj fizičkih tipki sa 78 na 45, a što je pročistilo kabinu u duhu dobro nam poznatog japanskog minimalizma. Lexus NX ima head-up displej na kojem se projiciraju najbitnije informacije za vožnju, a njime upravljate preko tipki koje se nalaze na volanu.

Više informacija, odnosno sve ostale informacije možete vidjeti na vozačevom virtualnom ekranu, a “točka na i” bogate multimedije je ogromni 14-inčni glavni ekran na kojem se namješta većina stvari u automobilu. Ekran je poveziv s vašim pametnim telefonima, ima dobar odaziv, a pojedine funkcije na njemu možete namještati i putem glasovnih naredbi. Šteta samo da ekran nema hrvatski, već ćete morati odabrati neki drugi ponuđeni jezik.

Japanci su prilikom izrade ovog auta pazili i na zvukove. Naime, umjesto klasičnih zvukova upozorenja na kakve smo navikli u većini automobila, zvukovi u Lexusu (primjerice upozorenje da niste vezali sigurnosni pojas), djelo su jazz glazbenika Jira Yoshide. Osim toga, nekih “zvukova”, onih mehaničkih, uopće nema, pa kada primjerice palite brisače ili spuštate stakla, to uopće nećete čuti.

Putnici straga uživat će u velikom komforu. Iza je, baš kao i naprijed, jako udobno, ima puno mjesta, a stražnja klupa ima opciju grijanja i ventilacije sjedala.

Zapremnina prtljažnika je 545 litara, a pod ima nekoliko razina pa i ispod podnice ima mjesta za neke sitnice koje prevozite.

Automobil je pun sigurnosne opreme koja je kod Lexusa standard, a neke opcije zaista su sjajne, kao primjerice ona koja upozorava na dolazak drugih auta kada izlazite iz ulice ili parking mjesta. Kad smo već kod parkinga, valja spomenuti i odličnu 360 kameru koja sve vidi i na kojoj točno možete vidjeti gdje vam se nalaze kotači.

Uči kako vozač upravlja

Primjerak koji smo imali na testu bio je hibrid kojeg pokreću 2.5 benzinski motor i elektromotor koji daju ukupnu snagu od 244 konja. Za one koji možda žele neki drugi pogon, u ponudi je i plug-in hibrid.

Vožnja u Lexusu jako je mirna i opuštajuća, a zbog baterije, auto je startan i nije trom bez obzira na svoju veličinu. Radi ugodno i tiho, što se, uostalom, i očekuje od Lexusa.

Odlično upija neravnine, a na bržim cestama imate osjećaj kao da auto plovi. Zbog hibridne tehnologije, odličan je i u gradu, većinom vozi na struju te se bez muka suočava s ležećim policajcima, šahtovima i ostalim “neprijateljima” na koje vozači nailaze na cestama.

Prosječna mješovita potrošnja na testu iznosila je 6,3 litre. Auto ima jednu super opciju – naime, on uči kako vozač vozi te prati navigaciju s ciljem optimizacije potrošnje.

Cijena Lexusa NX kreće od 58.985 eura, a cijena testnog primjerka koji nam je stigao u Executive opremi iznosi 65.862 eura.

Za razliku od svog velikog brata RX-a koji već godinama žari i pali američkim cestama, NX je puno kompaktniji te je puno bolji za naše europske ceste. No bez obzira na kompaktnije dimenzije, NX je jednako komotan te ostavlja jednako dobar dojam na svakoga tko sjedne u njega, u što smo se, uostalom, uvjerili i sami…

Specifikacije:

Lexus NX Executive 2.5 hibrid (HEV) 4X2

Paket opreme: Executive

Dimenzije (dužina/širina/visina u cm): 4.660 / 1.865 / 1.660

Motor: Benzin, 2.5 l, četiri cilindra, 2.487 ccm + elektro motor

Pogon: Prednji kotači

Snaga: 244 KS

Okretni moment: 239 Nm

Ubrzanje 0-100: 8,7 sek

Maksimalna brzina: 200 km/h

Mjenjač: Automatski, e-CVT

Prosječna potrošnja na testu: 6,3 litra/100 km

CO2: 129 g/km

Cijena početnog modela: 58.985,00 eura

Cijena testnog modela: 65.862,00 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.