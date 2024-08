Objavljena dugoročna prognoza: Zagrijavanje poremetilo polarni vrtlog, evo kakva nas zima čeka

Podijeli :

Severe Weather Europe (SWE)

Severe Weather Europe (SWE) objavio je dugoročnu prognozu u kojoj objašnjava da je stratosfersko zagrijavanje iznad Južnog pola poremetilo polarni vrtlog, što će dovesti do stvaranja jakih anomalija na površini.

Utjecaj bi mogao biti dalekosežan te bi se mogao odraziti i na zimu 2024./2025. na sjevernoj hemisferi, navodi SWE.

Južna hemisfera ne doživljava stratosfersko zagrijavanje vrlo često. To se dogodilo tek nekoliko puta u proteklim desetljećima. No, ovakvi događaji mogu imati dalekosežan učinak unatoč tome što se odvijaju na drugom kraju svijeta.

Cirkulacija polarnog vrtloga

Pokretačka snaga ovog događaje je polarni vrtlog. Polarni vrtlog samo je naziv koji opisuje široku zimsku cirkulaciju nad sjevernom (i južnom) hemisferom.

Polarni vrtlog proteže se visoko u atmosferu. Najniža razina naziva se troposfera, gdje se događaju svi vremenski događaji. Ali iznad toga, imamo stratosferu, dublji i suši sloj u kojem se nalazi i ozonski omotač.

Još danas prijete grmljavinski pljuskovi, do kraja tjedna idemo na 37 stupnjeva Rast razine mora izbrisao cijelu vrstu, znanstvenici zabrinuti: “To je pokazatelj većeg problema…”

Ukratko, polarni se vrtlog ponaša kao vrlo veliki ciklon, pokrivajući cijeli sjeverni pol do srednjih geografskih širina. Povezan je kroz sve atmosferske razine, od temelja, ali može imati različite oblike na različitim visinama. Stoga ga dijelom na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio.

Kako polarni vrtlog utječe na vrijeme?

SWE pojašnjava da polarni vrtlog može imati snažan utjecaj na svakodnevno vrijeme. Snažan/stabilan polarni vrtlog obično znači jaku polarnu cirkulaciju i mlazno strujanje. To zadržava hladniji zrak u Arktičkom krugu, stvarajući blaže uvjete za većinu SAD-a i Europe.

Nasuprot tome, slabi/poremećeni polarni vrtlog stvara slab uzorak mlazne struje. Kao rezultat toga, teže obuzdava hladan zrak, koji onda može iz polarnih područja doći u SAD i Europu. Dakle, slab polarni vrtlog može više poremetiti vremenske obrasce. Nadalje, polarni vrtlog jako može utjecati na vrijeme u sjevernoj hemisferi, osobito tijekom zime u Europi i Sjevernoj Americi.

Stratosfersko zagrijavanje

Događaj stratosferskog zagrijavanja (SSW) je poput bolesti polarnog vrtloga. SWE to opisuje kao groznicu koja remeti polarni vrtlog, a budući da je povezan s nižim razinama, s vremenom može promijeniti i vrijeme.

Jedno takvo zagrijavanje zabilježeno je u siječnju 2021. kada se jezgra polarnog vrtloga razdvojila na dva dijela i tako se poremetila atmosferska cirkulacija.

Što možemo očekivati?

Zagrijavanje je počelo sredinom srpnja. Vrlo snažan val zagrijavanja pritiskao je jezgru južnog polarnog vrtloga, šireći se duboko u polarni krug. Polarni vrtlog bio je pod pritiskom dviju anomalija visokog tlaka koje su izuzetno jake i mogu mijenjati oblik vrtloga.

Najnovija analiza također pokazuje jaku temperaturnu anomaliju na ovoj razini, a val stratosferskog zagrijavanja proširio se i okružio polarni vrtlog, podižući temperature mnogo iznad normalnih vrijednosti. Ali stratosfersko zagrijavanje se proširilo ne samo oko polarnog vrtloga, već i na vertikalnim razinama.

SWE ističe da je riječ o snažnom događaju stratosferskog zagrijavanja koji već počinje utjecati na vrijeme, a može imati ulogu tijekom zome 2024./2025. nad sjevernom hemisferom.

Studija: Zbog klimatske krize dani su duži. To bi moglo utjecati na internetski promet i GPS Ova mapa predviđa kakva će klima biti za 60 godina: Hrvatsku čekaju drastične promjene

Već se vidi utjecaj na tlak, a gledajući prognozu površinske temperature za sljedeći tjedan, uočljiva je jako topla anomalija nad Antarktikom, s hladnim zrakom pomaknutim prema Južnoj Americi i Atlantiku. Ovo je očekivani rezultat snažnog zagrijavanja stratosfere i poremećaja polarnog vrtloga, budući da anomalije visokog tlaka potiskuju hladan zrak izvan pola.

Utjecaj na nadolazeću zimu

Gledajući globalnu cirkulaciju zraka, mnogo je više protoka i dinamike na zimskoj hemisferi, dok je ljetna hemisfera općenito mirnija. To se naziva “Brewer-Dobsonova cirkulacija” i povezuje cirkulaciju iz obje hemisfere više u atmosferi.

Uz trenutni događaj stratosferskog zagrijavanja, mogu se pratiti promjene nižeg tlaka.

SWE ukazuje na to da dugotrajne anomalije visokog tlaka iznad Južnog pola u razdoblju od kolovoza do listopada mogu ukazivati ​​na niski tlak iznad srednjeg zapada, sjeveroistoka i jugozapada SAD-a u razdoblju od prosinca do veljače. Za Europu je indicirana anomalija visokog tlaka.

Podaci o temperaturi stratosfere za isto razdoblje pokazuju isti signal: natprosječnu temperaturnu anomaliju iznad sjevernog pola. To je u skladu s potpisom događaja stratosferskog zagrijavanja i slabljenjem sjevernog polarnog vrtloga.

Snažne promjene ili događaj stratosferskog zagrijavanja iznad južnog polarnog vrtloga mogu utjecati na sjeverni polarni vrtlog sljedeće zime i, posljedično, na zimsko vrijeme, navodi SWE.

Prošli podaci i studije pokazuju da dugotrajne anomalije visokog tlaka iznad Južnog pola u razdoblju od kolovoza do listopada mogu utjecati na vrijeme na sjevernoj hemisferi u sljedećim tjednima/mjesecima.

Prevladavajući signal u podacima pokazuje da jake anomalije visokog tlaka iznad Južnog pola u razdoblju od kolovoza do listopada odgovaraju anomalijama nižeg tlaka iznad SAD-a i Kanade u zimskoj sezoni. Podaci također pokazuju da su temperature niže od normalnih u većem dijelu središnjih i istočnih dijelova SAD-a. Iznad Europe prevladavajući signal je anomalija visokog tlaka i više temperature tijekom zimske sezone.

Budući da je sjeverna hemisfera trneutno u ljetnom režimu,t renutno nije aktivan polarni vrtlog, ali već početkom rujna se očekuje okretanje zonskih vjetrova prema zapadu, to ukazuje na polagani pad tlaka u sjevernoj stratosferi i eventualni povratak novog polarnog vrtloga, koji će trajati tijekom sljedeće zime 2024./2025.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Koje je idealno vrijeme za uzimanje magnezija? Znanstvenik srušio mit o alkoholu i utjecaju na zdravlje: “Sve je to propaganda”