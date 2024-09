VIDEO / Vozili smo gradski automobil popularan među kupcima za koji i Nijemci kažu da je razigran i mladenački

Podijeli :

Njemačka je poznata po svom jakom gospodarstvu, a veliki obol tom gospodarstvu daje i automobilska industrija. Od luksuznih automobila pa sve do onih “običnih” auta za “obične” ljude - nema što se u ovoj europskoj zemlji ne proizvodi.

No, u toj masi raznih modela, uvijek mora biti onaj jedan koji se najviše prodavao među kupcima, a u 2023. godini, u Njemačkoj je to bio ni manje ni više nego legendarni Opelov model Corsa.

Opel Corsa, ili kako ju moja susjeda koja godinama vozi ovaj model automobila od milja zove – Corsica – počela se proizvoditi davne 1982. godine, a do sada je prodana u preko 14,5 milijuna primjeraka. Corsa je do sada doživjela svojih šest generacija, a od ove godine dostupno je i njezino najnovije izdanje koje je ovaj popularni gradski automobil učinilo još boljim i uzbudljivijim nego do sada, u što smo se i sami uvjerili nedavno kada nam je Corsa stigla na test.

Razigran i mladenački automobil

Najnoviji model Corse osvježen je Opel Vizor prednjom maskom te novim prednjim LED Matrix svjetlima. Naš testni primjerak stigao nam je u dvobojnoj crveno-crnoj karoseriji, gdje je dominantna bila moćna crvena boja koju u Opelu zovu Peperoncino crvena.

Nova Corsa predstavljena je kao razigran i mladenački automobil, a Nijemci kažu da unutra vlada “feel good” atmosfera. Tijekom vožnje, na raspolaganju će vam biti digitalni vozačev displej te 10-inčni glavni ekran koji je poveziv s vašim pametnim telefonima.

Iako je Corsa gradski auto, položaj sjedenja može se namjestiti dosta nisko, kao u kakvim sportskim automobilima. Tome u prilog idu i pomalo sportska sjedala napravljena od kombinacije kože i tkanine, a koja mogu doći s opcijom grijanja.

Zapremnina prtljažnika Corse iznosi 309 litara, što je neki prosjek klase, a sa spuštenim sjedalima dobit ćete zapremninu od 1801 litar. S obzirom na to da je riječ o manjem autu, logično je da straga ima manje mjesta nego kod primjerice crossovera i SUV-ova.

No, jednim zgodnim detaljem Opel je doskočio tom problemu – naime, vozačevo i suvozačevo sjedalo sa stražnje strane imaju udubinu za koljena kako bi putnici straga uživali u što ugodnijoj vožnji i dobili više prostora za koljena.

Mali automobil sa 100 KS

Nova Opel Corsa uzbudljiva je i ispod poklopca motora. Ovaj auto dolazi kao benzinac, u hibrid, ali i u električnoj verziji. Naš testni model bio je 1.2 benzinac sa 100 konja, a što je za jedan takav manji automobil i više nego dovoljno.

Iako malen dimenzijama, Corsa je bila opremljena brojnim sigurnosnim opcijama i sustavima, ali i sustavima pomoći kao što su primjerice parking senzori i solidna kamera. Uvijek je benefit kada je auto opremljen i tim sustavima, no s obzirom na kompaktne Corsine dimenzije, s njom je manevriranje u svakoj gradskoj situaciji ležerno i lagano.

Službena deklarirana potrošnja Corse iznosi 5,5 litara. Na testu, prosječna potrošnja Corse na otvorenoj cesti kretala se uvijek ispod 6 litara, no s druge strane, u gradskim gužvama znalo se dogoditi da potrošnja ide i preko 8 litara.

Corsa ima tipično njemački, tvrđi ovjes, no to nikako ne znači da je automobil neudoban, već tu čvrstinu osjećate u vožnji. S obzirom na to da je riječ o gradskom autu, na autocesti je Corsa malo bučnija, no s druge strane, jako me pozitivno iznenadila u zavojima, posebice kada ju stavite u sportski način vožnje, gdje postaje poletnija i agilnija.

Cijena Opel Corse kreće od 19.454 eura, a model koji smo imali na testu koštao je 25.309 eura.

Opel Corsa je savršen predstavnik svoje klase, koja s godinama i novim generacijama koje Nijemci predstavljaju postaje sve bolja na cesti, ali i oku sve ugodnija. Upravo zbog toga što se iz godine u godinu razvija i uvijek donosi nešto novo, Corsina popularnost ne jenjava, a što možda i najbolje pokazuju podaci prodaje u Njemačkoj. S dolaskom njezine električne i hibridne verzije, ne sumnjamo da će ta popularnost u eri elektrifikacije koja je pred nama još samo dodatno rasti…

Specifikacije

Opel Corsa 1.2 Turbo 100 KS AT8 GS

Paket opreme: GS

Dimenzije (dužina/širina/visina u cm): 4.061 / 1.765 / 1.435

Motor: Benzin, 1.2 l, tri cilindra, 1.199 ccm

Pogon: Prednji kotači

Snaga: 100 KS

Okretni moment: 205 Nm

Ubrzanje 0-100: 10,8 sek

Maksimalna brzina: 192 km/h

Mjenjač: Automatski, 8-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 7,2 litra/100 km

CO2: 124 g/km

Cijena početnog modela: 19.454,00 eura

Cijena testnog modela: 25.309,45 eura.

