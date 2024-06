Zašto svi automobili izgledaju isto? “Ako vozači misle da to vide na cestama, u pravu su”

Podijeli :

Dovoljno je samo baciti pogled na jedno parkiralište da biste shvatili da je velika većina današnjih automobila izgleda gotovo isto. Prvo što će vam upasti u oči su boje, a one će se uglavnom sastojati od - crne, bijele, sive i srebrne.

Što nije ni čudno jer je prema studiji iSeeCarsa, u posljednjih 20 godina u SAD-u došlo je do porasta prodaje automobila u sivim tonovima za 20%.

Godine 2004. automobili u sivim tonovima činili su 60,3% tržišta novih automobila u Americi. Međutim, 2023. godine taj je broj skočio na nevjerojatnih 80%. Među ovim dominantnim nijansama, siva je napravila najveći pomak, dobivši 81,9 posto. Srebrna je bila najveći gubitnik s padom od 52,2 posto.

Studija navodi kako razlog tomu treba tražiti u kupcima jer proizvođači automobila nude isti broj različitih boja kao i 2004. godine, s prosječno 6,7 boja koje nisu u sivim tonovima. Dakle, nije da se proizvođači automobila boje zanimljivih boja. Čini se da ih kupci jednostavno ne žele.

“Čini se da su šareni automobili ugrožena vrsta. Unatoč raznolikoj paleti koju nude proizvođači automobila, danas se prodaje mnogo manje automobila bez sivih tonova. Izgubili su polovicu svog tržišnog udjela u proteklih 20 godina, a mogli bi postati još rjeđi u sljedećih 20 godina”, rekao je Karl Brauer, izvršni analitičar iSeeCarsa.

Najpopularnije boje automobila

Najpopularnija boja za SUV-ove i limuzine je bijela, što nije posve iznenađujuće, ali ono što iznenađuje jest da je siva sada gotovo jednako popularna kao crna. No što je sa sportskim automobilima? Pretpostavka je da ljudi žele sportske automobile zanimljivijih boja, ali podaci govore drugačije. Naime, siva je i dalje najpopularnija boja sportskih automobila. Doduše, sive boje su imale najmanji skok u segmentu sportskih automobila, samo 4,3%.

Najpopularnija boja bez sivih tonova je plava. Također, jedina boja bez sivih tonova kojoj je u posljednjih nekoliko godina porasla popularnost zelena.

Zašto je većina sivih automobila na cesti?

Teško je odrediti točan razlog. Prodavači uglavnom drže automobile u sivim tonovima, no postavlja se pitanje je li to zato što znaju da se bolje prodaju ili kupci kupuju uglavnom automobile u sivim tonovima jer to je ono što prodavači imaju najviše?

Psiholog otkriva: Što boja vašeg automobila otkriva o vama?

Važno je imati na umu kako su boje u sivim tonovima obično jeftinije i često besplatne opcije, dok su otmjenije boje obično skuplje. Naravno, kupci razmišljaju o kasnijoj prodajnoj vrijednosti pri odabiru boja. Mnogi znaju da boje u sivim tonovima drže svoju vrijednost bolje od onih živopisnijih, što utječe na njihove odluke o kupnji.

Rast boja u sivim tonovima bio je konstantan tijekom posljednja dva desetljeća, a čini se da se u posljednje tri godine krivulja dodatno penje. “Hoće li nijanse sive istisnuti sve ostale boje automobila u sljedećih 20 godina? Krivulja u posljednjih nekoliko godina ukazuje na moguću maksimalnu tržišnu toleranciju za ove četiri načešće boje”, rekao je Brauer.

Najdominantnija boja automobila

Bijela je danas najdominantnija boja automobila, nakon što je prestigla crnu prije otprilike 10 godina. Preostale boje automobila zajedno izgubile su gotovo polovicu svog tržišnog udjela od 2004.

Zanimljivije boje poput zlatne, ljubičaste, smeđe i bež izgubile su više od 80 posto svog udjela u tom razdoblju. Ali čak su i mainstream boje poput zelene, crvene i plave izgubile svoj dio tržišta. Zanimljivo je da se zelena malo vratila u posljednjih nekoliko godina kao jedina boja bez sivih tonova koja je osvojila tržišni udio od 2020.

“Ako vozači misle da vide manje boja na cestama, u pravu su. Svaka boja koja nije u sivim tonovima izgubila je udio u posljednjih 20 godina, što je dovelo do neospornog razvodnjavanja spektra boja automobila”, naveo je Brauer.

Tržišni udio boja – studija iSeeCars Boja 2023 2004 Promjena u % Bijela 27.60% 15.60% 77.40% Crna 22.00% 14.00% 56.50% Srebrna 21.30% 11.70% 81.90% Siva 9.10% 19.00% -52.20% Plava 8.90% 10.80% -18.00% Crvena 7.30% 11.90% -38.10% Zelena 2.00% 4.00% -50.60% Narančasta 0.50% 0.60% -14.80% Bež 0.50% 3.40% -86.30% Smeđa 0.40% 3.00% -86.50% Žuta 0.20% 0.90% -75.70% Zlatna 0.10% 4.00% -96.80% Ljubičasta 0.10% 1.00% -92.70% Boje sivih tonova (bijela, crna, srebrna, siva) 80.00% 60.30% 32.60% Boje drugih tonova 20.00% 39.70% -49.60%

Studija iSeeCarsa analizirala je boje preko 20 milijuna rabljenih automobila iz 2004. – 2023., prodanih od siječnja 2023. do travnja 2024. Sudeći prema analiziranim brojevima, očekuje nas sve manje šarenih parkirališta.

