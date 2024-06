Zajec otkrio koliko je ukupno zaradio igrajući u Dinamu. Cifra je spektakularna

Podijeli :

Predsjednik Dinama Velimir Zajec i dopredsjednik Dinama Dubravko Skender gostovali su u Točki na tjedan gdje su s našom Natašom Božić komentirali novi sportski i poslovni plan Dinama, kako i kada će biti izgrađen novi Maksimir, može li nova Uprava vratiti povjerenje, ne samo navijačke, nego i šire nogometne publike i riješiti se imidža netransparentog, privilegiranog kluba

Vašima ide dobro, iako nije tako izgledalo baš na početku. Jeste razmišljali tada da se riješite trenera?

Zajec: Pa da, nije počelo dobro. Jedna utakmica, ta s Paokom je bila kritična. Odigrali smo je u strahu, protiv jednog protivnika koji je dobar. Što se tiče trenera, ja imam jednu drugačiju filozofiju. Ja sam uvijek podržavao trenere, uvijek sam im davao podršku. To je zadnje što bih napravio. Suradnici su me podržali u tome. I Jakirević je ostao i napravio dobar rezultat.

FOTO / Dinamo osvojio još jedan naslov prvaka, tisuće slavile na glavnom zagrebačkom trgu

Velike planove ima nova Uprava, jeste li izvadili sve kosture iz ormara bivše Uprave?

Skender: Što se tiče nekih promjena, mi smo rekli da dolazimo u klub s ciljem da napravimo jednu nadogradnju. Ono što smo kroz naš program Dinamovog proljeća obećali je odgovornost, transparentnost, dugoročna financijska organizacijska stabilnost i izvrsnost u rezultatu. Odmah smo i poduzeli određene korake, tada smo kolegu Zvonimira Manenicu imenovali za člana Uprave za financije, pravne poslove i opće poslove. Zvone se pokazao kao izniman stručnjak.

Možete li sada detektirati što je bio najveći problem u poslovanju?

Skender: Može. Da se vratim na program 11 točaka, nulta točka bila je dubinsko snimanje. Ono je u tijeku i financijsko i pravno i ovaj dio koji je malo dublje od snimanje je sama financijska forenzika. Zvone se pokazao ne samo veliki stručnjak nego i lider pa smo ga na zadnjoj sjednici Izvršnog odbora imenovali za predsjednika Uprave. Budući da Dinamo u jednom svom segmentu prihoda ovisi o svom sportskom rezultatu vjerujemo da imamo prostora i kapaciteta da se ostale vrste prihoda povećaju. Upravo zbog toga smo imenovali i za člana Uprave novog kolegu Hrvoja Puhala, velikog internacionalca koji ustvari u tom području prodaje i marketinga ima veliko iskustvo.

Je li se konačno otkrilo koliko je išlo na provizije nogometnim menadžerima? Kakva je politika sada oko toga?

Skender: Što se tiče provizija imamo nekakvu sliku. Sve što se događa u bilo kojem klubu, a ne samo u Dinamu, to vam se vodi kroz knjigovodstvene evidencije. Nekakve provizije možda su bile van nekakvih okvira koje bi možda odobrila trenutačna upravljača struktura. Mi smo i tome odlučili stati na kraj. Baš na inicijativu sportskog sektora na zadnjoj sjednici Izvršnog odbora donijeli smo odluku da sve što je van gabarita, van uobičajene prakse i čak van preporuka UEFA-e, a što se tiče postotka transfera od tri do 10 posto, da iznad 10 posto sve što treba odlučiti, da će tu odluku preuzeti na sebe odgovornost izvršnog odbora i na taj način smo odlučili zaštiti naš sportski sektor. Što se tiče suradnje s posrednicima mi smo osuđeni u ovom poslu jedni na druge. Mi u Dinamu imamo otvorena vrata prema svima koji imaju interesa za poslovanje.

Gospodine Zajec, kad je riječ o ovim ugovorima i načinima na koje se poslovalo, Dinamo je dugo u široj javnosti imao jedan “imidž muljatorskog kluba”, kluba koji manipulira, kluba koji dosta netransparentno djeluje, mislite li vi da je samo vašim ulaskom ta stvar riješena ili tu još ima posla?

Zajec: Imidž kluba se stvara godinama. Sigurno da on do sada nije bio najbolji. Međutim u nogometnom svijetu sve je logično, sve je normalno, tako da se mi ne opterećujemo s tim stvarima. Pokušat ćemo sve transparentno raditi, da su igrači zadovoljni, da su menadžeri zadovoljni. Klub ne može živjeti bez igrača i bez menadžera. Svatko tko zarađuje i privređuje ima pravo na svoj postotak tako da ćemo nastaviti s tim tonom. Za mene je najvažnije da je radna zajednica mirna. Ima tamo super kvalitetnih ljudi i to se naravno ne dira. Imamo izbor igrača takav kakav je. Pokušat ćemo se pojačati da budemo bolji u novoj sezoni. Naravno, svi ti transferi koštaju. Mi ćemo pokušati dovesti u svaku liniju jednog do dva igrača. Trener naravno ostaje i idemo dalje.

Skender: Ja sam jako osjetljiv na imidž kluba, kako ste rekli manipulatorski klub, ja se s tim ne bih složio. Dinamo je klub bogate povijesti. Imamo jednu od najvećih trofejnih dvorana u ovom dijelu Europe. Dinamo je najjači hrvatski klub. Dinamovi igrači čine okosnicu hrvatske nogometne reprezentacije koja je jedna od najjačih. Dinamovi bivši igrači igraju ključne uloge u europskim klubovima. Ako tu još nadodate imidž naše omladinske škole koja je među prvih četiri najjače u Europi onda govorimo o pravom imidžu Dinama.

Zarađuju se deseci milijuna eura na transferima, onda dođe vijest Dinamo diže kredit za plaće. Kako to funkcionira s kreditima?

Skender: Jedan bankarski proizvod kao što je revolving je svakako normalan i u ovom nogometnom biznisu. Morate razvući prihode i rashode koji onda generiraju nekakav gubitak ili dobit i s tim povezano priljev i odljev sredstva. Vi u nogometu morate biti svjesni činjenice da svaki veći transfer, realizacija ne dolazi, što se tiče samog priljeva sredstava, istog trenutka kad se realizira transfer nego čak polugodišnje, godišnje ili višegodišnje. Normalan proizvod koji će na neki način smanjiti jaz između priljeva i odljeva sredstava je revolving kredit, ali nitko nije recimo rekao da jedna velika hrvatska banka dio međunarodne grupacije prepoznala Dinamo kao partnera, znači vjerujemo da ta sredstava koja će posudit će i vratit. Dinamo ima kredibilitet.

Koliki je utjecaj navijača na upravljanje klubom?

Zajec: Veliki, međutim to nije ono što se govorilo kad se uspoređivalo s Hajdukom. Dinamo ima svoj način upravljanja. Tu su izabrani ljudi koji su kvalitetni i oni vode praktički klub zajedno sa mnom kao predstavnikom igrača i navijača. Navijači su naš ponos, naša najveća snaga i bez njih se ništa ne bi moglo napraviti. Oni imaju veliki utjecaj i imat će ga. Međutim, ova grupacija ljudi su odabrani od tih istih navijača. To su svi ljudi koji su veliki fanovi Dinama i kao takvi zaslužuju jedno priznanje.

Kad govorimo o načinu kako navijači utječu na upravljanje klubom, puno toga se ovih dana događa i oko Hajduka koji je dao veliki utjecaj navijačima. Može li tu vući paralela kako se danas upravlja Dinamom i koja je uloga navijača u upravljanju?

Skender: Nikakva paralela nije moguća. U trenutku demokratskih izbora navijači su izabrali svoju stranu, izabrali su nas i tada su preuzeli odgovornost, odgovornost da nam tu podršku daju i kada pobijedimo. Što se tiče ovog izlizanog izraza “Ulica vodi klub” i ja sam navijač, ja sam dijete zagrebačkog asfalta i ujedno glasam i kad su lokalni izbori i kad su izbori na državnoj razini, isto kao i moji kolege i igrači i onda možemo reći da ulica vodi grad i da ulica vodi državu.

Komentator SK-a: Vidim Bobana kao čovjeka koji može voditi Dinamo

Odnos i rad s navijačima – kakav je plan. Kako ste mislili raditi na sprječavanju navijačkih nereda?

Zajec: Ja mislim da se navijači osjećaju kao da su u klubu i tako se i trebaju osjećati i ja mislim da su oni odgovorni za taj dio navijanja tako da ne vjerujem da će tu postojati one slike koje su postojale prije. Mislim da su oni svjesni uloge koju su dobili, tako da će uz nas voditi klub. Ja sam bio prozivan da sam uvijek govorio da treba biti privatno vlasništvo, ja sam se čak promijenio na jedan način i što se toga tiče. Mislim da postoji ovako jedan način koji isto tako može postizati rezultate i ti rezultati se već vide. Financijska stabilnost kluba je najvažnija i ja vjerujem da će ovaj način uspjeti i to bi bila pobjeda demokracije.

Radi li se na tome da nestane govor mržnje, da se navija u drugom duhu?

Skender: Naravno da se želi prevenirat verbalno i fizičko nasilje. Klub ima nultu toleranciju prema tome. Mi naše navijače smatramo jednim sastavnim dijelom plave vojske koja zajedno s nama radi neosvojivu plavu tvrđavu. Navijači su zajedno s klubom iznijeli jednu od najturbulentnijih sezona u povijesti Dinama i sad kad bi ja u toj sezoni trebao izdvojiti samo jednu točku, jedan emotivan trenutak koji je promijenio sve, ja bih izdvojio trenutak kada Dinamov sjever diže transparent: Ne damo da potone.

Zajec: Također, sa svim klubovima radimo u poboljšanju odnosa tako i da na taj način radimo na tome i vjerujemo da će se to preslikati i na navijačke skupine i odnosi su se već promijenili i promijenit će se. Naravno, nikad to neće biti idealno.

Sportski direktor Dinama je najavio da neće više biti prebogatih ili prejakih ugovora za Dinamove juniore. Kakva je logika tog poteza?

Zajec: Logika je da se ti dečki razvijaju. Pokušat će se kroz te ugovore napravit da jedan mladi igrač ima interesa, da želi postat igrač, a igrač neće postati ako samo dobiva novac i ne razmišlja o svojoj karijeri. Svi su prihvatili takav ulog.

Možete li usporediti vašu nogometnu epohu s onim što je danas? Koliko je vama trebalo da dobijete prvi milijunski transfer?

Zajec: Ja sam prvi transfer napravio kada sam otišao u Grčku. Prije toga smo Cico i ja morali tražiti vezu da kupimo Golfa iz Sarajeva. Ako vam kažem da sam zaradio kroz čitavu nogometnu karijeru u Dinamu 90 tisuća maraka, nećete mi vjerovati, a to danas zaradi klinac u jednu godinu. Ja vjerujem da nogomet zaslužuje kao i svi sportovi da se naplaćuju, igrači to zaslužuju. Drugačija su vremena danas.

Je li normalno da jedan nogometaš u Hrvatskoj ima milijun i pol eura plaću?

Skender: Očito prije nije bilo normalno, danas je to normalno. Imate zakon ponude i potražnje i ako klub nužno na nekoj poziciji, u deficitu, vi se morate prilagoditi transfernom politikom i kasnije plaćom.

Po vama, što je glavni problem hrvatskog nogometa. Suci ili infrastruktura?

Zajec: Infrastruktura svakako. Mislim da je sramota za jednu državu kao što je Hrvatska koja je napravila takve nogometne rezultate, da ima takvu tradiciju u nogometu, to je nemoguće. Sramota da jedini stadion koji je pošten je stadion Osijeka koji su nam napravili Mađari. Maksimir mora ići u kompletno rušenje i gradnju iz temelja. Mislim da politika mora voditi malo više računa i o sportu i o Dinamu kao najvećem klubu u državi.

Kada će biti gotov stadion u Maksimiru, tko će to platiti?

Skender: Rade se studije i od strane grada i s naše strane koje rade tu analize. To je veliki objekt, sigurno će trebati nekoliko godina da se izgradi. Dinamo će biti partner u samoj studiji ili u izgradnju stadiona, ali model još nije izabran.

Kako komentirate situaciju sa sucima u Hrvatskoj?

Zajec: Imamo sigurno dobrih i mladih sudaca. Njima treba još vremena i edukacija da dođu na nivo koji bi željeli. Ja očekujem što se suđenja tiče da bude kvalitetno kao što je bilo ove godine kada je bilo minimalnih odskakanja. Nije bilo previše incidenata. Mislim da sve ide prema boljem.

Odnosi s Lokomotivom i Rijekom? Koja je logika poteza da Dinamo kupi golmana Lokomotive i odmah ga šalje na posudbu u Osijek?

Zajec: To je naš golman. Ako će se ići prema tome to je samo zato što naš prvi golman ostaje, a drugi golman će ići da bude i on jednog dana golman koji će braniti u Dinamu. To je jedna sportska politika koja je normalna. To nema veze s odnosima Lokomotive i Dinama. Sa svim klubovima imamo sjajne odnose, za Rijeku se ne zna kakva je situacija, hoće li će sadašnji vlasnik kluba otići, ja sa nadam da neće.

Hoćete li prodavati igrače? Ide li Baturina?

Zajec: Cilj je da se sačuva ekipa. Nemamo takvih financijskih potreba da prodamo u ovom trenutku najbolje igrače. Baturina – za sada ne postoji neka ponuda koja bi nas skinula tako da vjerujem da će ostati.

Euro je na vratima, kakve su prognoze?

Zajec: Jučer smo vidjeli da je naša repka odlična, da igra dobro. Tu ima mladih i dobrih igrača. Ja vjerujem da ćemo ponoviti rezultate koji su bili prije iako će biti malo teže jer grupa nam je dosta teška.

Puno je bilo kritika na Dalića ili prijedloga da se momčad pomladi, biste li vi nešto mijenjali?

Zajec: Ne bih ništa mijenjao jer ekipa koja pobjeđuje ta ostaje.Imaju mentalitet pobjednika, oni se poznaju i u mraku, njihova igra je sjajna. Nadam se da će ostati ovakav ritam kakav imaju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Radari DHMZ-a upozoravaju: Iz Italije juri nevrijeme prema Istri! Uskoro na snagu stupa velika promjena za više od milijun građana. Jeste li se već javili banci?