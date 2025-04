Bačić odgovorio Tomaševiću: Ovaj pritisak koji se vrši na Ministarstvo je neprihvatljiv

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Ministar graditeljstva Branko Bačić ocijenio je u ponedjeljak "neprihvatljivim pritiskom na Ministarstvo" sazivanje, a potom otkazivanje zagrebačke Gradske skupštine jer nisu dobili suglasnost na Generalni urbanistički plan (GUP), te izjave gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

“Za nas je neprihvatljivo da se na nas vrši pritisak na način da se saziva sjednica Gradske skupštine, a da prije toga nije ishođeno mišljenje Ministarstva na izmjene GUP-a, pa se otkazuje, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na konferenciji za medije.

Komentirajući izjavu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića kako je “ovo oko GUP-a čisto mrcvarenje nadležnog Ministarstva”, Bačić je naglasio kako niti s jednom lokalnom jedinicom nisu intenzivnije surađivali kao s Gradom Zagrebom

“Ako je mrcvarenje rješavanje imovinskopravnih odnosa nakon 27 godina, koje je omogućilo uknjižbu Grada Zagreba na prostor i zemljište gdje će biti izgrađen stadion Maksimir ili imovinskopravnih odnosa nakon 40 godina na zemljištu gdje je predviđena izgradnja nove dječje bolnice u Blatu ili svakodnevna suradnja s Gradom Zagrebom na obnovi, gdje je utrošeno preko dvije milijarde eura, onda bi mogli zaključiti da bi takvo mrcvarenje poželjeli brojni gradonačelnici, načelnici i župani”, kazao je ministar.

U uvodnom izlaganju, ali i kroz pitanja novinara, istaknuo je kako njegovo Ministarstvo niti jednom do sada nije odbilo prijedlog zagrebačkog GUP-a već su, naglasio je, čekali dopunu dokumenta koju su zatražili od zagrebačke vlasti. Kada su je dobili, i to, poručio je, tek nedavno, utvrđeno je kako ni ta verzija nije usklađena s nekoliko zakona.

Bačić odbacuje tezu da je nedavanje suglasnosti politički motivirano

“U dva navrata smo se očitovali da Grad nije ispunio stavove Ministarstva koji su se odnosili na Zakon o prostornom uređenu. Tek 2. travnja je Grad dostavio potpunu dokumentaciju kako bi se mi mogli očitovati”, pojasnio je ministar.

S obzirom na to da je Vlada danas donijela službenu odluku o raspisivanju izbora 18. svibnja, koja na snagu stupa sutra i kojom se raspuštaju sva predstavnička tijela, GUP će usvojiti nova Gradska skupština.

Bačić naglašava kako postoji još prostorno-planskih dokumenata brojnih lokalnih jedinica koji su stigli u Ministarstvo na očitovanje i prije Grada Zagreba, pa nisu još ishodili suglasnost. “Od 105, koliko smo ih realizirali, na 25 nismo dali suglasnost, a sutra se raspuštaju predstavnička tijela i prostorni planovi će biti na donošenje novim predstavničkim tijelima”, dodao je.

Odbacio je i tezu da je nedavanje suglasnosti Gradu Zagrebu prije raspuštanja Skupštine politički motivirano, poručivši kako Ministarstvo prema svim lokalnim jedinicama postupa jednako, “isključivo poštujući zakone”.

“Ne bi nam na pamet padalo ulaziti u predizborne aktivnosti u Zagrebu, a niti u ijednoj drugoj jedinici, ono što želimo je da taj dokument bude u skladu sa svim pozitivnim propisima RH i taj pritisak koji se na nas vrši, ne bi li u zadnji trenutak nešto napravili, je neprihvatljiv”, izjavio je.

Bilo kakvo povezivanje s politikantstvom i ulaskom u predizbornu utakmicu odbijam kao podmetanje Ministarstvu i meni osobno, dodao je.

Ministar: Suglasnost ćemo dati ili ne nakon mišljenja drugih tijela

“Zatražit ćemo od Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno Ravnateljstva Civilne zaštite, stav po pitanju činjenice da u izmjenama GUP-a nisu implementirane mjere koje sadrže elemente smanjenja rizika od katastrofa u prostornom planiranju i operativnom djelovanju u vidu definiranja koridora za hitne službe ili utjecaja na kritičnu infrastrukturu… “, rekao je dodavši kako su te odredbe propisane Strategijom RH za upravljanje rizicima od katastrofa do 2030. godine.

Drugo mišljenje, nastavio je, zatražit će od Uprave za energetiku pri Ministarstvu gospodarstva u dijelu koji se odnosi na usklađenost GUP-a s politikom energetskog razvoja RH na temu održivog gospodarenja otpadom.

Naveo je i neusklađenost sa Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, kojim je rijeka Sava utvrđena kao plovni put, a što podrazumijeva uređenje toka Save, na što su ih, dodao je, iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture pozvali na očitovanje, a istaknuo je i neusvajanje primjedbe Hrvatskih voda koja se tiče gospodarenja vodama.

Nadalje, iako to ne utječe na pozitivnu ocjenu na GUP jer prema trenutnom Zakonu o prostornom uređenju lokalne jedinice nisu u obvezi uskladiti svoje prostorne planove s tek donesenom Nacionalnom strategijom stambene politike, Bačić je naveo kako su “primijetili” da zagrebački GUP odstupa od proklamiranog cilja RH za omogućavanjem priuštivog stanovanja.

“Smanjuje se koeficijent izgrađenosti i iskoristivosti zemljišta predviđenih za stambenu izgradnju za 33 posto. To je ovlast Grada Zagreba, no takav pristup smanjuje stambeni prostor u budućoj stanogradnji u Hrvatskoj, a to vrlo jednostavno znači da će to smanjiti ponuditi stanova i doprinijeti daljnjem poskupljenju. Ponavljam, Grad Zagreb ima pravo reći da to radi zbog povećanja zelenih površina, ali bilo bi korektno onda naći kompenzacijske mjere, nove zone po uzoru na brojne svjetske metropole”, ocijenio je ministar.

Najavio je kako će se to definirati novim Zakonom koji će se donijeti do kraja godine.

Bačić je istaknuo i “loše riješen” promet u Gradu, nedostatak parkirnih mjesta te da se GUP-om ne predviđa niti jedna nova javna garaža. Ministar je općenitog stava da je zagrebačka gradska vlast, obzirom na vijek trajanja GUP-a od 10 godina, trebala izraditi novi Generalni urbanistički plan, a ne postojeći, koji je star 18 godina, “krpati” s izmjenama ogromnog broja članaka.

“Očito je ovdje prevladala politika u odnosu na struku i to je dovelo do ove trakavice i prepucavanja koje, po nama, nema smisla”, konstatirao je Bačić.

Upitan da li je Ministarstvo mišljenja svih tijela koje je sada naveo moglo tražiti ranije, ministar je kazao kako su najprije bili posvećeni usklađivanju izmjena GUP-a s temeljnim Zakonom o prostornom uređenju i ponovio kako je Grad Zagreb konačni prijedlog dostavio tek prije 12 dana.

