Boja za kosu bez amonijaka: Zašto je dobra i kako je najbolje koristiti?

Podijeli :

Adam Winger/Unsplash

Amonijak je kemikalija koja se koristi u bojama za kosu kako bi podigla pH razinu kose da bi se boja bolje primila. No, ovaj sastojak može oštetiti kosu, ali i imati druge negativne posljedice na zdravlje, stoga mnogi danas posežu za bojama za kosu bez amonijaka.

Ono što razlikuje boje za kosu s ili bez amonijaka jest intenzivan miris. Svi oni koji su nekada bojali kosu znaju koliko neugodan taj miris može biti, ali i koliko može oštetiti vlasište i izazvati respiratorne probleme.

Zato sve više posežemo za bojama za kosu koje ne sadrže amonijak. No, što te boje koriste umjesto amonijaka i je li ta boja jednako učinkovita i dugotrajna kao i ona s amonijakom?

Boja za kosu bez amonijaka

Prije svega valja naglasiti da ne djeluju sve boje za kosu bez amonijaka jednako. Svaka ima različite sastojke i radi se uz različite tehnologije, stoga kvaliteta i postojanost boje može varirati od osobe do osobe.

Iako je na početku proizvodnje boja za kosu bez amonijaka brzo izblijedila, danas ona može biti jednako trajna kao i boja koja u sebi sadrži amonijak.

Prednosti boje za kosu bez amonijaka

Očita prednost je ta što ne sadrži jaku kemikaliju poput amonijaka, a ostale prednosti su:

– zdravije za vlasište

– ne oštećuje kosu, ne isušuje ju

– manji rizik od alergijskih reakcija

Kako se koristi boja za kosu bez amonijaka?

Boja za kosu bez amonijaka se koristi jednako kao i svaka druga boja. Važno je samo držati se uputa na kutiji, odnosno pridržavati se točno napisanog vremena za držanje boje na glavi.

Jednako tako, poželjno je, baš kao i kod svake boje za kosu napraviti takozvani ‘patch’ test stavljanja boje na jedan dio vrata i čekanja određenog perioda te praćenja hoće li se pojaviti alergijska reakcija.

Iskustvo žena koje koriste boje za kosu bez amonijaka

Kao što smo već spomenuli, neće sve boje bez amonijaka jednako izgledati na svakoj kosi. Moguće je da će se negdje boja brzo isprati, ali i da se jednostavno više ne želi primiti kao prvi put.

Seboreja na vlasištu, licu i trupu: Koji su simptomi i kako je možete ublažiti? Suha kosa: Isprobajte 6 jednostavnih načina kako riješiti ovaj neugodan problem

Svoje iskustvo, koje i nije toliko najbolje nam je opisala Ivana koja je na početku korištenja ove boje bila oduševljena, ali kasnije se sve promijenilo.

“Koristila sam boju bez amonijaka na bazi ulja. Bila je riječ o tamnocrvenoj i s tom bojom sam se bojala prvi put u životu. Na zdravu kosu se primila savršeno, boja je bila prekrasna, a kosa mekana. Tako je bilo i sljedeća tri puta, ali četvrti put se na već obojeni dio uopće nije htjela primiti. Radilo se o istoj boji istog proizvođača. Primila se samo na tjeme gdje je bio izrast, a ostali isprani dio je bio na dijelovima narančast, a na dijelovima crveniji. Izgledala sam kao fazan tako da sam tada prestala s bojanjem i koristim samo preljeve poput kane i slično”, ispričala nam je Ivana.

S druge strane, Valentina je probala boje za kosu s amonijakom i bez amonijaka i već pet godina koristi one bez amonijaka kojima je u potpunosti zadovoljna.

“Na samom početku bojanja sam koristila obične boje za kosu koje imaju jako neugodan miris, a uz to me je i tjeme znalo peckati. Nakon toga sam promijenila još nekoliko boja, ali uvijek je bila ista situacija. Potom sam otkrila boje bez amonijaka koje su me oduševile. Miris je prihvatljiv, ništa me ne pecka, a i boja bude postojana otprilike mjesec i pol dana”, ispričala nam je Valentina.

Zaključak

Boje bez amonijaka su svakako zdraviji izbor, ali morate imati na umu da možda neće biti toliko dugotrajna kao ona s amonijakom. Iako ćete morati češće ići kod frizera, kosa će vam izgledati sjajnije i zdravije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.