Četiri znaka da bolujete od dvije stvari istovremeno

Zimska sezona bolesti uvijek je teška. Širom zemlje ove smo godine imali slučajeve covida-19, gripe i RSV-a, a da ne spominjemo prehlade, želučane smetnje, infekcije grla... Pacijenti su se žalili i na dugotrajne simptome, a situacija je slična u gotovo cijelom svijetu. Ako ste među onima koji su nedavno bili bolesni, možda ste se zapitali jesu li vas istodobno "sredila" dva virusa ili vas je oborio samo jedan.

1. Imate više simptoma koji se ne čine povezanima

Većinu vremena – čak i ako imate više simptoma – vjerojatno imate samo jednu infekciju, rekao je za HuffPost dr. Stuart Ray, profesor medicine zaraznih bolesti na Johns Hopkins.

Međutim, moguće je imati i više od jedne infekcije istovremeno. “Često ne znamo imamo li dvije infekcije jer postoji toliko preklapanje simptoma”, rekla je dr. Larissa Pisney, izvanredna profesorica na Odjelu zaraznih bolesti na Sveučilištu Colorado Anschutz Medical Campus.

Na primjer, kašalj, groznica i bol u grlu mogu biti simptomi respiratornih bolesti, poput covida-19, RSV-a i gripe. A jedini način da se stvarno kaže imate li jedno ili više od toga je da se testirate.

Može biti lakše reći imate li koinfekcije ako su specifične za određenu vrstu tkiva ili dio tijela, na primjer ako imate bol u grlu i bijele mrlje na krajnicima, a zatim se pojavi i svrbež, crvenilo očiju.

“Dakle, ako pacijent dođe s nečim što izgleda kao strep u grlu i s crvenim okom koje izgleda kao konjunktivitis”, objasnio je Ray, “postoji velika šansa da ima oboje, jednostavno zato što su oba prilično česta problema i ne preklapaju se mnogo u simptomima.”

Ali ista bolest zapravo može imati različite učinke, a pacijenti mogu različito percipirati svoje simptome.

2. Imate temperaturu i nove simptome ili vam se pogoršavaju simptomi postojeće bolesti

Ako vam se čini da vam je bolje, a onda odjednom dobijete temperaturu, bol u licu, curenje sinusa, kašalj se pogoršava ili osjećate intenzivan umor, to bi mogao biti znak da ste dobili bakterijsku infekciju tijekom ili neposredno nakon virusne bolesti. Nakon borbe s virusom, poput covida-19, gripe, RSV-a ili prehlade, osjetljiviji ste na te sekundarne bakterijske infekcije.

Zašto se to događa? Nakon bilo kojeg virusa, općenito, dobijete upalu na površini dišnih putova, objasnio je dr. Joseph Khabbaza, liječnik za plućne bolesti i intenzivnu njegu na klinici Cleveland. “Dok se protiv infekcije vodi borba i površine pokušavaju zacijeliti, bolesna površina biva uklonjena… Tako da se može pojaviti zdravija nova površina nakon što infekcija nestane”, objasnio je i dodao da, kada se to dogodi, “ponekad naše redovne bakterije u našim dišnim putevima sada imaju priliku ući i prodrijeti malo dublje.” Tjedan ili dva kasnije to se može pretvoriti u sinusitis, upalu pluća ili druge vrste bakterijskih infekcija.

3. Nedavno ste proveli puno vremena u zatvorenim prostorima s puno ljudi

Ako provodite puno vremena u prenapučenim prostorima – poput vrtića, zračnih luka ili velikih zatvorenih okupljanja – veća je vjerojatnost da ćete dobiti koinfekciju, prema Pisneyju.

“Vjerojatnost da imate više od jedne infekcije u isto vrijeme više je povezana s ponašanjem koje dovodi do izloženosti bolestima, a ne samim infekcijama”, rekla je.

Koinfekcije su također vjerojatnije kada se višestruki virusi ili bakterijske infekcije šire u zajednici velikim stopama i po hladnijem vremenu (kada ljudi provode više vremena u zatvorenom prostoru).

4. Počinju vam se ponavljati simptomi prethodnih infekcija

Postoje problemi koji mogu ležati uspavani u našim tijelima dugo vremena, a zatim se ponovno pojaviti, kao što su virusi herpese, prema Rayu. To uključuje i viruse koji uzrokuju vodene kozice/šindre, mononukleozu i rane u ustima i genitalne rane.

“Kada vas muči neka druga bolest, tada virus herpesa može nadvladati i početi stvarati probleme”, rekao je Ray. “Onda ga imunološki sustav ponovno sruši, ali ne možete ga se riješiti.”

Dakle, ako ste već imali rane oko usta, one se mogu iznenada vratiti dok se borite s prehladom. U tom slučaju ne dobivate obje infekcije u isto vrijeme. Ali nova bolest uzrokuje rasplamsavanje one koju već imate.

