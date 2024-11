Čistite redovito glavu tuša, inače riskirate ove bolesti

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Nečista glava tuša može dovesti do legionarske bolesti, infekcije očiju, Pontiac groznice i loših probavnih stanja.

Mnogi ljudi su ostali šokirani nakon saznanja o potencijalnim zdravstvenim opasnostima povezanima s prljavim glavama tuša, piše Express.

Ne tuširajte se dok sijeva i grmi, i isključite sve aparate

U online videu, jedna korisnica Facebooka po imenu Lauren podigla je svijest o prljavim glavama tuša

Izjavila je: “Zapravo je prilično ozbiljno jer to može dovesti do bolesti pluća, kao i do infekcija očiju i nosa.”

Lauren je nastavila detaljno opisivati opasnosti: “To je zbog biofilma, gomile bakterija koje priređuju malu zabavu u glavi vašeg tuša i nevjerojatno ih je teško eliminirati.”

“U osnovi su kao utvrda. A kada se tuširate, to ulazi u zrak i u vaša pluća i cijelo tijelo.”

Glave tuša mogu skrivati bakterije poput Legionelle, koji mogu postati aerosolni u magli koju udišete dok se tuširate, što predstavlja zdravstvene rizike, posebno za ranjive osobe.

