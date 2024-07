Evo gdje držati luk ako želite da vam potraje i do šest mjeseci

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Čuvanje luka u hladnjaku moglo bi se činiti kao pametan potez u borbi protiv plijesni tijekom ovih sparnih ljetnih dana, ali zbog ove uobičajene pogreške možete dobiti mljackave lukovice neprikladne za kuhanje.

Čuvanje luka u hladnjaku potiče luk da pretvori svoj škrob u šećere, ubrzavajući kašastu smrt. Za vrhunsko očuvanje, smeđi, crveni i bijeli luk treba držati na suhom, hladnom, sjenovitom mjestu s dovoljnim protokom zraka, piše Express.

Ne plastici i suncu

Štoviše, izbjegavajte sunčeve zrake jer toplina potiče vrstu plijesni koja će u tren oka opustošiti luk.

Odabir najboljeg skladišnog prostora ključan je, no način na koji ćete pohraniti luk jednako je važan. Oprostite se od svake plastične ambalaže iz supermarketa; to je siguran put do ranog kvarenja.

Kao što ljudi iz Shop Food Waste upozoravaju: “Nikad ne držite ove predmete u zatvorenoj plastici jer će se brzo pokvariti.” Plastika je leglo vlage i glavni je neprijatelj luka i leglo plijesni.

Namirnica koja može spriječiti suze dok sjeckate luk

Stručnjaci sugeriraju da je “držanje luka i češnjaka u košari ili papirnatoj vrećici gdje zrak može cirkulirati” ključ dugovječnosti, a kada se to radi ispravno, “luk i češnjak mogu trajati i do tri do šest mjeseci”.

Mrežasta ili mrežasta vreća mogla bi biti vaš najbolji izbor, odličan protok zraka i smanjenje vlage su joj jača strana. Ako vam treba praktična posuda, ne tražite dalje od perforirane košare ili kante za smeće, koja je savršena za spremanje luka.

Nemate mrežastu torbu ili košaru? Ne brinite, par starih tajica će poslužiti.

Jednostavno ubodite luk u jednu nogu, zavežite čvor iznad nje i ponovite do vrha. Učinite isto s drugom nogom i voila, spremno za pohranjivanje luka.

