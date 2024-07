VIDEO / Popularna marka automobila vraća se u Hrvatsku nakon nekoliko godina, i to s gradskim modelom

Podijeli :

Lancia se nakon nekog vremena vraća, i to s gradskim modelom Ypsilon koji dobiva potpuno novog nasljednika.

Lancia je marka s poviješću i tradicijom dugom 117 godina, no posljednjih desetljeća su se bazirali na gradske i praktične modele dok je izostala ona talijanska emocija. No sudeći prema izgledu novog Ypsilona to bi se moglo promijeniti.

Dva prednja svjetla sada imaju novi element dizajna, slovo Y. Također, natpis Ypsilon je “rukom pisan” i inspiriran povijesnim ikonama kao što su Fulvia, Flavia i Flaminia, modelima s elegantnim dizajnom.

Novi Ypsilon predstavljen je u ograničenoj seriji CASSINA LIMITED EDITION, dostupan u tek 1906 primjeraka, a nastao u suradnji s dizajnerskom kućom Cassina.

Kupci zainteresirani za posebno izdanje moraju se pridružiti kampanji “1 od 1906” s neobvezujućim “izrazom interesa”, dopuštajući Lancii da ih kontaktira kada se približi datum prodaje.

Lancia se vraća

Što se pogona tiče, tu su hibridni i električni motor. U hibridnoj varijanti s trocilindričnim 1,2 benzinskim motorom i 48 voltnom baterijom snaga će iznositi 100 KS.

Električna varijanta nudit će 156 KS uz obećani doseg od 403 km.

Na kraju moramo spomenuti i jednu ekskluzivu, a to je da se Lancia vraća i u Hrvatsku nakon dugo godina.

Cijene novog Ypsilona još nisu poznata, ali vjerujemo da će biti hit ako znamo da je trenutni model i dalje iznimno popularan kod naših susjeda Talijana gdje je u 2023. bio treći najprodavaniji automobil.

