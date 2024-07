VIDEO / Saborski zastupnici posvađali se nasred hodnika: “Zašto bježiš, nemoj bježati…”

Podijeli :

Najava uvođenja Rodnih studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu podijelio je saborske zastupnike.

Točnije podijelio je desnicu. Tako je zastupnik Mosta, Nikola Grmoja, u četvrtak u Saboru ustvrdio kako “takvi studij nema veze sa znanošću niti treba biti financiran iz državnog proračuna”.

Danas je pak u prostorijama Sabora napao zastupnika Željka Lackovića koji je u parlament ušao na listi Domovinskog pokreta, a koji je ustvrdio kako nema ništa protiv Rodnih studija.

“To je Domovinski pokret”

“Znači, ti si bio na listi Domovinskog pokreta i napadao rodnu ideologiju i sada kažeš da građani nisu dali potporu tim politikama. Ti si odustao čovječe od vrijednosti koje si zagovarao”, rekao je Grmoja Lackoviću.

Rodni studiji podijelili javnost: “I prije su govorili o bradatim ženama koje će ulaziti u ženske WC-e”

“Znači, stav kojim mi se obraćaš teatralan je. Objasni novinarima i ljudima kako ti kao čovjek koji nema nikakve veze s pravom možeš biti predsjednik Odbora za pravosuđe i kakav to ima utjecaj na rad tog odbora”, dogovorio mu je Lacković.

“Ne, ti ćeš meni odgovoriti na jedno pitanje… Zašto bježiš, nemoj bježati, postaviš pitanje i pobjegneš. Odustali ste od svojih politika i sad bježite. Eto, to je to. To je Domovinski pokret”, završio je Grmoja.

