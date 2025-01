Hepatolozi ruše mit o čišćenju jetre i daju jednostavne savjete kako je zaštititi od alkohola

Podijeli :

Hepatolozi kažu da nema dokaza da prirodni lijekovi pomažu detoksikaciji, ali otkrivaju kako ovaj vitalni organ održati zdravim tijekom cijele godine.

Bez obzira na to jeste li pretjerali tijekom blagdana, nikad nije kasno posvetiti malo pažnje svojoj jetri.

Zašto je jetra toliko važna?

Jetra je ogromna tvornica u našem tijelu, sa stotinama proizvodnih linija uključenih u više od 500 ključnih metaboličkih procesa. Kada pojedemo obrok, hrana se probavlja u našim crijevima, a zatim sve te hranjive tvari idu izravno u jetru na obradu.

Namirnice koje štete jetri više od alkohola

Tada je jetra uključena u usmjeravanje svih različitih stvari koje smo pojeli na različite proizvodne linije kako bi se napravile mnoge stvari – prvenstveno proteini koji su građevni blokovi naših tijela.

Dva najveća uzroka bolesti jetre povezana su s debljanjem ili alkoholom. Oštećenje jetre poznato je kao ciroza, ljudi ga obično povezuju s alkoholom, ali može biti uzrokovano svime što oštećuje jetru. S vremenom to može dovesti do zatajenja jetre i uzrokovati smrt ili rak jetre.

Drugi način oštećenja jetre je zaraza jednom od vrsta hepatitisa. Između ostalih simptoma, to može dovesti do žutice, koja se javlja kada je jetra preopterećena i ne može obavljati svoje normalne funkcije. Bilirubin, tvar koja uzrokuje žutilo, izlijeva se iz jetre u krvotok ako jetra nema kapacitet to podnijeti.

Što se događa s našim tijelom kada pijemo alkohol?

Kada popijemo alkoholno piće, oko četvrtine alkohola apsorbira se izravno iz želuca u krvotok. Ostatak odlazi u tanko crijevo i na kraju odlazi u jetru na preradu. Većina se razgrađuje u kemikaliju koja se zove acetaldehid, a zatim drugi enzim u jetri razgrađuje acetaldehid, koji se nakuplja i čini da se osjećamo stvarno grozno.

Koliko brzo apsorbiramo alkohol ovisi o nekoliko čimbenika, uključujući koncentraciju (pića s većom koncentracijom alkohola općenito se brže apsorbiraju), je li piće gazirano (šampanjac se, na primjer, apsorbira brže od gaziranih pića) i je li nam želudac pun ili prazan (hrana usporava apsorpciju alkohola).

Kako zaštititi jetru od alkohola

Manje alkohola, ne samo jednom mjesečno. Mnogi imaju praksu uvesti “suhi” mjesec nakon praznika i ekscesa. Ali kad istekne, opet prekomjerno piju. Iako je dobro dati vašoj jetri priliku da se odmori mjesec dana, općenito je puno bolje razumno piti tijekom cijele godine nego raditi stvari u ekstremima.

No, svako zlo za neko dobro, pa tako ova metoda pokazuje da se život može nastaviti i bez alkohola, a na taj način barem smanjujemo ukupan godišnji unos alkohola, što je dobro za opće zdravlje.

Nemojte piti alkohol svaki dan

Liječnici preporučuju da ljudi imaju dva ili tri dana u tjednu bez alkohola. U idealnom slučaju, to bi trebali biti uzastopni dani, kako bi se jetra mogla pravilno odmoriti.

S druge strane, kava je u ovom slučaju “dopuštena” svaki dan – kava je antifibrotik koji zaustavlja stvaranje ožiljnog tkiva. Istraživanja su pokazala da jedna do dvije šalice kave dnevno pomažu u sprječavanju ožiljaka na jetri.

Slijedite smjernice za sigurnu količinu alkohola

Preporuka je oko šest srednjih (175 mililitara) čaša vina, ili šest krigli piva s četiri posto alkohola, raspoređenih u tri dana. Ali ono što se smatra pretjeranim zapravo varira ovisno o drugim čimbenicima, kao što su genetika i tjelesna težina.

Zdrava jetra: Kako pravilno jesti i živjeti

Veličina jetre proporcionalna je našoj tjelesnoj masi. Muškarci također imaju oko 70 do 80 posto višu razinu enzima koji razgrađuje alkohol za stvaranje acetaldehida nego žene, tako da to mogu učiniti mnogo brže i učinkovitije. Također, muškarci imaju veću mišićnu masu i raspoređenost u tijelu, pa alkohol cirkulira na većoj površini nego u tijelu žene.

Mamurluk se pogoršava kako starimo

Kako starimo, aktivnost enzima opada. Kada imate 50 godina, ne možete razgraditi alkohol tako učinkovito kao kada imate 20 godina.

Čuvajte se prekomjernog opijanja

Nema načina da se ubrza metabolizam alkohola i nema načina da se izbjegne mamurluk. Može proći nekoliko dana da se jetra oporavi od konzumiranja alkohola – ponekad nekoliko tjedana ili mjeseci ako je oštećenje ozbiljno.

Nikada nemojte piti na prazan želudac

Ako pijete na prazan želudac, sav taj alkohol vrlo brzo ulazi u krvotok, brzo se napijete i jetra je preopterećena jer može razgraditi alkohol samo određenom brzinom – oko jedne jedinice alkohola na sat.

Ali ako jedete dok pijete, to duže zadržava taj alkohol u želucu, pa usporava brzinu kojom ulazi u krvotok.

Detoksikacija jetre je mit – može se sama regenerirati

Naša jetra detoksificira stvari koje unosimo, ali moramo izbjegavati čimbenike i način života koji je oštećuju. Nema znanstvenih dokaza da sirutka, kurkuma ili drugi dodaci prehrani mogu pomoći i poboljšati rad jetre.

Ako je jetra masna ili samo blago upaljena ili s ožiljcima, može se oporaviti. Zato se savjetuje hitan posjet liječniku.

Tihi ubojica

Nažalost, bolest jetre je tihi problem jer to nećete primijetiti. U početnim fazama jetra postaje masna i blago povećana, a zatim ta masnoća počinje iritirati jetru i ona se upali.

Odličan sok za jetru, učinkovito čisti masnoće i otrove

Zatim, postupno, tijekom otprilike 15 do 20 godina, ta upala rezultira ožiljcima na jetri. Na kraju može doći do ciroze, kada je jetra nepovratno oštećena i prestane raditi.

Čak i ako imate normalne jetrene enzime, to ne znači da nemate problema s jetrom, ali vrlo je važno biti iskren sa svojim liječnicima i reći istinu o tome što pijete, kakav je vaš stil života i pomoći u prepoznavanju problema.

Pretilost, pravilna prehrana, tjelovježba i prestanak pušenja

Prekomjerna tjelesna težina i alkohol uzrokuju slične promjene na jetri. Gubitak tjelesne težine najbolji je način za liječenje steatozne bolesti jetre povezane s metaboličkom disfunkcijom, prije poznate kao nealkoholna masna bolest jetre.

Ovo je najbolji prirodni lijek za jetru, a pritom je i jako jeftin

Ako osjetite glad, prvo popijte vodu, jer često žeđ brkamo s glađu. Prije obroka dobro je popiti jednu do dvije čaše vode, što je mali trik za smanjenje unosa suvišnih kalorija koje nam nisu potrebne, ali koje često unosimo iz navike.

Vježbanje, s druge strane, premješta mast iz jetre u krvotok iu mišiće. Dovoljno je biti aktivniji i svaki dan hodati 20 minuta te ići stepenicama umjesto liftom.

Ako nemate drugih razloga za prestanak pušenja, znajte da i oni utječu na jetru. Pušenje ubrzava nastanak ožiljaka, poznatih kao fibroza jetre, a posebno je štetna kombinacija cigareta i alkohola.

