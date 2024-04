Je li doista tako loše istiskivati prištiće?

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Ne može se poreći neopisivu želju da istisnete prištić čim vidite da vam se taj mali crveni brežuljak pojavljuje na licu. Samo malo stisnite da se oslobodite prljavštine i sve će biti u redu, zar ne? To i nije baš tako. Dugotrajna mudrost njege kože kaže da se treba oduprijeti ovim željama jer istiskivanje prištića i akni može učiniti više štete nego koristi.

Općenito govoreći, treba se pridržavati prastarog savjeta da se prištići nikada ne istiskuju. Naime, to može dovesti do veće upale, infekcije i mogućeg širenja akni na druga područja. Istiskivanje prištića također može oštetiti kožu i dovesti do ožiljaka i hiperpigmentacije, kao i odgođenog zacjeljivanja.

Postoji osnovnih osam razloga zašto ne biste trebali tiskati prištiće. Prvenstveno, istiskivanje uzrokuje upalu, širi akne na druga područja te oštećuje kožu. Istiskivanje može uzrokovati ožiljke, dovodi do crvenila/hiperpigmentacije i nadražuje kožu koja se od iritacije osjeća bolno, a čini se da prištić dulje traje.

Zašto se prištići uvijek pojavljuju na istim mjestima?

Iako biste stvarno trebali izbjegavati istiskivanje prištića, ponekad se možete izvući s nježnim stiskanjem vrlo zrelog prištića (onog koji ima malu bijelu glavicu na vrhu). Ako je nešto vrlo površno i iskočit će samo od sebe, možete ga istisnuti i zatim nanesite salicilnu kiselinu ili benzoil peroksid na to područje kako biste ga osušili. Temeljito operite ruke, koristite čiste alate i nježno pritisnite oko prištića bez ikakve sile. Ne koristite nokte – samo vrhove prstiju. Ako prištić ne iskoči blagim pritiskom, nije zreo.

OK, možemo pogoditi što mislite. Ako je istiskivanje prištića loše, kako to da stručnjaci za njegu kože smiju istiskivati tijekom njege lica? Ispostavilo se da ove dvije stvari nisu iste. Razlika između vađenja mitesera ili sebumskog čepa i istiskivanja prištića leži u vrsti akni i korištenoj metodi.

Miteser – ili sebumski čep – je površan i lako ga je izvaditi. Prištići imaju pustularni materijal i mogu imati puno više upale oko sebe. Također, morate napraviti veći pritisak za istiskivanje prištića koji mogu dovesti do upale i ožiljaka. Profesionalni estetičari ili dermatolozi također mogu odrediti kada je miteser spreman za vađenje, prenosi Novi list.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stiže velika promjena vremena, u dijelu zemlje bit će i snijega Butković ponovno traži od Milanovića isto: “Podsjećat ću te svako jutro pa si navij budilicu”