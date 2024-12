Jedna od najopasnijih aktivnosti u krevetu sve je više popularna među pripadnicima generacije Z

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Novo istraživanje pokazalo je da mladi sve češće prakticiraju gušenje tijekom seksa, što je izazvalo zabrinutost stručnjaka za sigurnost generacije Z, koja nema dovoljno seksualnog iskustva.

“Ne postoji potpuno siguran način za gušenje. Iako su smrtni slučajevi uzrokovani konsenzualnim gušenjem rijetki, ipak se događaju”, izjavila je Debby Herbenick, liječnica i autorica knjige “Yes Your Kid: What Parents Need to Know About Today’s Teens and Sex”.

Oni koji uživaju u gušenju tijekom seksa navode da osjećaju pojačano uzbuđenje i intenzivnije orgazme, piše Klix.ba.

Međutim, to može biti rizično. Herbenick je istaknula kako bi roditelji trebali češće razgovarati o toj temi sa svojim tinejdžerima jer je to jedna od najopasnijih aktivnosti u spavaćoj sobi.

“Gušenje tijekom seksa nekada je bilo izuzetno rijetko, a sada ga prakticira mnogo mladih. S druge strane, vrlo mali broj odraslih starijih od 50 godina ima iskustva s tim”, rekla je za Sex and Psychology.

Istraživanje provedeno 2020. na više od 4.000 studenata preddiplomskih studija pokazalo je da je gotovo svaka treća žena i jedna od četiri transrodne ili rodno nebinarne osobe nedavno bila konsenzualno gušena. Nešto manje od sedam posto muškaraca navelo je isto.

Otprilike jedan od četiri muškarca, kao i transrodni i nebinarni sudionici, izjavili su da su preuzeli dominantnu ulogu tijekom konsenzualnog gušenja, dok je samo pet do šest posto studentica gušilo svog partnera. Istraživanje je provedeno na Sveučilištu u Indiani.

