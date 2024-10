Nije ni naranča ni limun: Ovo voće ima najviše vitamina C

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Većina ljudi povezuje vitamin C s agrumima, konkretnije, o narančama. S razlogom. Jedna srednje velika naranča sadrži oko 63,4 miligrama vitamina C. Ipak, postoji voće koje ima više vitamina C od naranči.

Riječ je o kod nas malo poznatom voću koje se zove – kakadu šljiva. Ova voćka sadrži više vitamina C od bilo kojeg drugog voća na planetu.

Australska kakadu šljiva pravi je nutricionistički zlatni rudnik, piše Health Digest. Prema članku iz magazina Food Bioscience iz 2023., kakadu šljive imaju sto puta više vitamina C od citrusa i čak 800 puta više vitamina C od borovnica. Također su izvrstan izvor kalija, a postoje i čvrsti dokazi o tome da utječu na krvni tlak, točnije – snižava ga.

Prema Healthlineu, kakadu šljive sadrže i dosta vlakana, a kako se odraslim osobama preporučuje unos između 21 i 38 grama vlakana dnevno, ovisno o spolu i dobi, jasno je da statistika i ovdje ide u prilog ovom supervoću. Unos vlakana također je povezan s poboljšanjem hipertenzije pa će i to utjecati na sniženje krvnog tlaka.

