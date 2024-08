Kako izračunati biološku dob? Liječnici tvrde da se temelji na ovih devet znakova

Podijeli :

Pexels

Stručnjaci kažu da je moguće usporiti starenje pojedinih organa uz kvalitetn(ij)e životne navike.

1. Starenje mozga

Starenje utječe na veličinu, protok krvi i kognitivne funkcije mozga kaže Samuel Mathis, MD, docent na odjelu obiteljske medicine na Sveučilištu Texas Medical Branch. Kako objašnjava, za razliku od drugih organa, mozak se ne regenerira, što svaki neuron čini izuzetno vrijednim. svako oštećenje ili smanjeni protok krvi može dovesti do njihovog gubitka. To se može očitovati kao smanjenje veličine mozga i blagi kognitivni pad.

Neke se navike mogu suprotstaviti štetnim rizicima starenja mozga: razmislite o kvalitetnom snu, vježbama za mozak poput slaganja slagalica i čitanja, poboljšanju prehrane i izbjegavanju štetnih tvari poput duhana i prekomjernog alkohola. Mjere zaštite poput nošenja kaciga tijekom aktivnosti kao što je vožnja bicikla također igraju ključnu ulogu.

2. Očiju

Natasha Bhuyan, članica Američke akademije obiteljskih liječnika sa sjedištem u Phoenixu, istražuje neizbježne promjene kroz koje oči prolaze s godinama. “Kako starimo, naše oči prolaze kroz mnoge promjene koje utječu na naš vid”, objašnjava ona, ističući stanja povezana sa starenjem poput katarakte, makularne degeneracije i glaukoma. Primjećuje da starenje čini sve težim fokusiranje na bliske objekte.

Namirnice koje najviše pomažu u borbi protiv starenja stanica

Za borbu protiv ovih promjena, ona ističe preventivne mjere, kao što su “nošenje sunčanih naočala za zaštitu od UV zračenja i izbjegavanje pušenja”. Osim toga, prehrana koja obiluje povrćem – osobito tamnim, lisnatim povrćem – može održati zdravlje očiju, prenosi Reader’s Digest.

3. Sluh

S gubitkom sluha suočit će se trećina ljudi starijih od 65 godina. Budući da se događa postupno, često ga je teško primjetiti.

Ako imate poteškoća sa sluhom, vaš liječnik će pregledati vaše uši pomoću osvijetljenog uređaja koji se zove otoskop kako bi provjerio postoje li oštećenja, začepljenja ili infekcije.

Mogli bi vas uputiti audiologu radi daljnje procjene putem audiograma. Kako biste spriječili gubitak sluha povezan s godinama, izbjegavajte glasnu buku i koristite čepiće za uši ili posebne štitnike za uši punjene tekućinom kako biste spriječili daljnje oštećenje.

4. Srce

“Starost srca način je na koji možete razumjeti rizik od srčanog ili moždanog udara”, kaže Francisco Lopez-Jimenez, dr. med., kardiolog na klinici Mayo, ističući da čimbenici poput dobi, krvnog tlaka, razine kolesterola, prehrane, tjelovježbe, a pušačke navike ga određuju. Mlađa srčana dob korelira s manjim rizikom od srčanih bolesti.

5. Probavni sustav

“GI trakt je malo drugačiji od ostatka tijela jer redovito zamjenjuje svoje stanice”, objašnjava dr. Mathis. Međutim, starenje još uvijek može utjecati na GI trakt, posebice na motilitet – kretanje jednjaka, crijeva i debelog crijeva. “Kako starimo, gubimo neke od resica i grebena u našem GI traktu koji pomažu u probavi i apsorpciji, kao i slabljenju stijenki crijeva”, napominje. Ovo slabljenje može dovesti do stanja poput divertikuloze, koja, ako se upali, postaje divertikulitis. Starenje također može dovesti do drugih problema poput zatvora ili proljeva.

“Najbolji načini da poboljšamo naš GI trakt su prehrana i tjelovježba,” kaže dr. Mathis. Prehrana bogata zdravim vlaknima podupire snagu GI-a i smanjuje upalu, dok redovita tjelovježba stimulira GI trakt.

6. Reproduktivni sustav

Kako starimo, naš reproduktivni sustav prolazi kroz značajne promjene, objašnjava Jessica Shepherd, dr. med., ginekolog. “Promjene koje se događaju odnose se na hormone i pad estrogena, progesterona i testosterona”, kaže ona. “Također postoje promjene u ligamentima i tkivu, što može dovesti do prolapsa zdjeličnih organa.”

Nedavno se znanstveni fokus proširio kako bi se razumjelo kako menopauza utječe na tijelo. “Manjak estrogena utječe na vaginalno tkivo, ali i na ostatak tijela – uključujući kosti, srce i mozak.” Iako nije moguće smanjiti biološku starost reproduktivnog sustava, njegovo zdravlje je moguće održati.

Ističe važnost redovitih posjeta ginekologu, uz preventivne preglede poput Papa i HPV testa za rak vrata maternice (predlažemo i cjepivo protiv HPV-a), te uvođenje zdravih životnih navika.

Može li vitamin D biti ključan za usporavanje starenja?

7. Evo kako vaši zglobovi stare

Joaquin Sanchez-Sotelo, dr. med., ortopedski kirurg klinike Mayo, objašnjava da iako je gubitak hrskavice čest sa starenjem, to ne mora nužno dovesti do zamjene zgloba. “Gubitak zglobne hrskavice bit je onoga što se zove osteoartritis”, kaže on.

Osporavajući staru predodžbu da su bolovi u zglobovima neizbježan aspekt starenja, naglašava: “U prošlosti su stariji ljudi jednostavno prihvaćali bolove u zglobovima. Sada ljudi žive dulje i žele ostati aktivni dok stare. Nismo svi predodređeni za zamjenu zgloba. Ima ljudi u osamdesetima i devedesetima koji imaju sjajne zglobove.”

8. Stopala

“Ligamenti i tetive koji podupiru svod vašeg stopala postaju istrošeni zbog upotrebe”, kaže Nicole Nicolosi, DPM, podijatrica s klinike Cleveland.

Ovo trošenje dovodi do postupnog kolapsa luka, što rezultira stopalima koja mogu postati duža ili šire. Debljanje, uobičajeno u starijoj dobi, dodatno pogoršava ovu promjenu. Osim toga, masni jastučići koji ublažavaju stopala se istanjuju, otežavajući pristajanje cipela i smanjujući apsorpciju udarca, što može pridonijeti povećanoj nelagodi stopala.

9. Koža

Proces starenja vidljivo utječe na kožu, vaš najveći organ (i najuočljiviji, ovisno o mjestu). Dr. Bhuyan objašnjava promjene: “Kako starimo, naša koža gubi elastičnost, što uzrokuje pojavu opuštenosti ili bora.”

“Ključ za sprječavanje starenja kože je zaštititi kožu od sunca nošenjem kreme za sunčanje ili bilo koje druge zaštite od sunca, poput šešira ili dugih rukava”, savjetuje. Osim toga, zadržavanje hidratacije i korištenje retinola mogu održati kožu mlađom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Klima-uređaji više neće smjeti na pročelja. Pitali smo majstora gdje ih je najbolje montirati DP za Penavu unajmio luksuzni stan od 1.200 eura mjesečno. Ni u stranci ne znaju što će mu