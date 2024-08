Klima-uređaji više neće smjeti na pročelja. Pitali smo majstora gdje ih je najbolje montirati

Podijeli :

Zakonodavci su odlučili stati na kraj praksi samovoljnog postavljanja klima-uređaja na ulična pročelja stambenih zgrada.

Svako novo ljeto donosi sve dulje i intenzivnije toplinske valove od kojih su, naročito u gradovima, često jedina zaštita klimatizirani prostori.

Gledajući pročelja stambenih zgrada lako je uočiti da se većina stanara hladi pod klima-uređajima. Vanjske jedinice klimatizaciskih uređaja većinom su postavljene na stražnjim, dvorišnim pročeljima ili na balkonima, ali mnogo je stambenih zgrada na kojima strše na prednjim, uličnim pročeljima. To, naravno, narušava izgled samih zgrada i ulica pa je zakonodavac odlučio doskočiti tomu u novom Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada koji će stupiti na snagu s početkom sljedeće godine.

Zločin je u estetskom smislu već počinjen

Postavljanje vanjskih jedinica klima-uređaja (također i satelitskih antena) na pročelja zgrada koja se vide s ceste odnosno ulice bit će zabranjeno, a kazne propisane za kršenje drastične – od 1.000 do 5.500 eura, kako za suvlasnike u zgradama tako i za tvrtke i njihove djelatnike koji ih eventualno budu postavljali.

Izvorni problem time neće biti riješen jer je zločin u estetskom smislu već počinjen. Fasade su odavno načičkane vanjskim jedinicama klima-uređaja, ali oni koji su ih tako postavili neće ih morati ukloniti jer se zakon neće primjenjivati retroaktivno. Kažnjeni će biti samo oni koji ubuduće tako postave klima-uređaj. Oni koji ih ne postave, a druge mogućnosti nemaju, bit će ljeti kažnjeni “kuhanjem” na visokim temperaturama.

“Ako je zakon zakon, nek’ se propiše za sve”

Što potonjima preostaje, pitali smo Denisa Tesara, vlasnika jedne zagrebačke tvrtke za montažu, servis i prodaju klima-uređaja.

“Ljudima uvijek kažem da je najbolje staviti klima-uređaj na balkon. Ali, što da kažem onima koji balkon nemaju, a stan im nije na dvorišnoj strani? Iskreno, ne znam što oni mogu učiniti. Postoje nekakve ukrasne kutije u koje se mogu kamuflirati vanjske jedinice, ali to nije to”, kaže.

Tesar podsjeća da su slični propisi o postavljanju klima-uređaja već deset godina na snazi, ali ih se nitko ne pridržava. No, sada će to biti zakonom regulirano.

“Slažem se da treba urediti, da nam zgrade ne izgledaju kao da su djeca na njih bacala grude snijega pa je jedna klima lijevo, druga desno, treća poviše, druga malo niže… Iskreno, meni je taj zakon nejasan i nemam pojma što reći ljudima. Dakle, netko tko će montirati klimu neće je moći staviti na pročelje, a susjed koji ju je montirao prije godinu dana imat će je i dalje. Ako je zakon zakon, onda nek’ se njime propiše da svi skinu klime”, ističe.

Važeća Odluka o komunalnom redu: Može, iznimno

Trenutno se prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima bez građevinske dozvole i glavnog projekta na postojećoj zgradi mogu ugrađivati sustavi klimatizacije snage do 30 kilovata. No postavljanje klima-uređaja na uličnim pročeljima zgrada, kao i bankomata ili pločica s nazivima i adresama tvrtki (koje moraju biti istaknute) zasad nije zakonski regulirano. U Zagrebu, primjerice, postavljanje klima-uređaja na pročelja trenutno je regulirano Odlukom o komunalnom redu. U članku 7. istoga piše da se “na vanjskim dijelovima zgrade vidljivima s površina javne namjene može držati cvijeće i ukrasno bilje, a iznimno, ako za to nema drugih prostornih mogućnosti, klimatizacijski uređaji, antene i drugi predmeti”.

Do sada su gradovi i općine propisivali pravila postavljanja klima-uređaja na pročelja zgrada odlukama o komunalnom redu. Odskora će to biti regulirano zakonom.

Takvim stanovima past će cijena

“I ja pozdravljam taj zakon jer ni meni se ne sviđa gledati zgrade s hrpom klima-uređaja niti šetati ispod njih jer nikad ne znam kako ih je netko montirao i jesu li na zgradi staroj sto godina tipli i šarafi možda već popustili. Ja bih svima rekao da ih stave na balkon ili na krov, ali u nekim slučajevima to nije moguće. Što će oni čiji stanovi gledaju samo prema cesti? Umirat će od vrućine. Time će i njihovi stanovi postati jeftiniji na tržištu”, kaže nam Denis Tesar, vlasnik tvrtke za montažu i servis klima-uređaja.

On smatra kako bi zakonom trebalo propisati da se vanjske jedinice klima-uređaja smiju postavljati samo po rubovima zgrada “da budu u nekoj ravnoj liniji, da bude simetrija, a ne ovako…”.

Naravno, moguće rješenje su prijenosne klime, ali Tesar napominje da mnogi zaziru od njih jer zauzimaju prostor i bučnije su od zidnih klima-uređaja.

