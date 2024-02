Kako krvna grupa utječe na vaše zdravlje?

Podijeli :

Ne biste to pogodili gledajući ljude, ali unutar krvi svakog pojedinog čovjeka postoje malene varijacije koje ga kategoriziraju u jednu grupu. Radi se, naravno, o krvnim grupama. A-pozitivna, A-negativna, B-pozitivna, B-negativna, 0-negativna, 0-pozitivna, AB-pozitivna i AB-negativna. Možda nećete razmišljati o tome koju krvnu grupu imate dok ne odlučite dati krvi ili završite u bolnici. Neke žene to doznaju tijekom trudnoće, kada im kažu da one s negativnom krvnom grupom trebaju poseban tretman.

Krvne grupe, prema nekim istraživanjima, utječu i na zdravlje pojedinca, prenosi CNet.

Osobe s krvnom grupom A, B ili AB imaju veću vjerojatnost od srčanog udara ili zatajenja srca nego osobe s krvnom grupom 0, prema American Heart Association.

Dok je povećani rizik malen (tipovi A ili B su imali zajedno 8 posto veći rizik od srčanog udara i 10 posto veći rizik od zatajenja srca, prema jednoj velikoj studiji), razlika u stopama zgrušavanja krvi je mnogo veća, prema AHA-u. Ljudi u istoj studiji s krvnom grupom A i B imali su 51 posto veću vjerojatnost da će razviti duboku vensku trombozu i 47 posto veću vjerojatnost da će razviti plućnu emboliju, što su teški poremećaji zgrušavanja krvi koji također mogu povećati rizik od zatajenja srca.

Razlog za ovaj povećani rizik, prema Guggenheimu, mogao bi biti povezan s upalom koja se događa u tijelima ljudi s krvnom grupom A, B ili AB. Proteini prisutni u krvi tipa A i B mogu uzrokovati više “začepljenja” ili “zadebljanja” u venama i arterijama, što dovodi do povećanog rizika od zgrušavanja i bolesti srca.

Ljudi s krvnom grupom 0 imaju nešto manji rizik od srčanih bolesti i zgrušavanja krvi, ali mogu biti osjetljiviji na krvarenja ili poremećaje krvarenja.

Osobe s krvnom grupom 0 također mogu lošije podnositi traumatske ozljede zbog povećanog gubitka krvi, prema studiji objavljenoj u Critical Care.

Druga su istraživanja otkrila da ljudi s krvnom grupom AB mogu biti izloženi povećanom riziku od kognitivnog oštećenja u usporedbi s osobama s tipom 0. Kognitivno oštećenje uključuje stvari poput problema s pamćenjem, fokusiranjem ili donošenjem odluka.

Trebam li promijeniti način života na temelju svoje krvne grupe?

Iako sada dostupna istraživanja pokazuju da krvna grupa može biti odlučujući faktor u smislu rizika od razvoja srčanih bolesti, veliki čimbenici poput prehrane, tjelovježbe ili čak razine zagađenja kojem ste izloženi u svojoj zajednici ipak su glavni faktori u određivanju srčanih bolesti.

Guggenheim kaže da za pacijente koji pokušavaju održati svoje srce zdravim, nema posebne preporuke koju bi dao osim dobre prehrane koja smanjuje upalu, bez obzira na nečiju krvnu grupu. No, napominje, buduća bi istraživanja mogla ponuditi načine na koje liječnici mogu liječiti pacijente na temelju njihove krvne grupe. Uzimajući sve čimbenike u obzir, pacijent sa zdravom razinom kolesterola i krvnom grupom A može imati koristi od svakodnevnog uzimanja aspirina, dok to možda neće biti potrebno za osobu s krvnom grupom 0.

“Dobro uravnotežena prehrana, zdrava, za srce općenito, bit će ono što će svaki liječnik preporučiti, a rekao bih da AB0 to ne mijenja”, rekao je Guggenheim.

