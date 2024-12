Milanović: Pozivam ljude da se pripreme i glasaju. Važno je, Plenković i Turudić su opasni za demokraciju

Podijeli :

N1

Predsjednik Zoran Milanović održao je radni sastanak s gradonačelnikom Grada Valpova i njegovim suradnicima, a potom je posjetio Advent u Osijeku, nakon čega je dao izjavu za medije.

Osvrnuo se na početak kampanje za predsjedničke izbore.

Milanović oštro o Turudiću: Normalno, treba nam državni, a ne režimski odvjetnik Plenković: Zoran Milanović bi trebao biti prošlost za 20-ak dana

“Pozivam ljude da se pripreme i glasaju, da ne prepuste stvar slučaju, da budu barem jednako agilni u broju i odazivu kao proljetos na parlamentarnim izborima. Važno je, važno je za hrvatsku demokraciju. Građansku, ne institucionalnu. Jer, institucije u Hrvatskoj su ukradene, maznute, privatizirane i to najbolje vidimo na primjeru većine ustavnih sudaca, koji sad to danas uglavnom nisu”, kazao je Milanović i još jednom spomenuo kako su ustavni suci prekršili Ustav.

Označio je Andreja Plenkovića i Ivana Turudića opasnima za demokraciju. Također, kazao je da ne misli zabraniti vojni mimohod dogodine za 30. obljetnicu Oluje.

“Mogao bih to zabraniti kao što je 2015. najavila moja prethodnica, mogao bih biti pakostan, ali predsjednik ne smije biti pakostan. Te 2015. bio sam premijer, s većom potporom od ove bijede kakvu imaju Plenković i njegovi. Tada je novopečeni član HDZ-a Anušić, Kissinger iz Antunovca, bio u mimohodu protiv mimohoda. Iako sam, kao vrhovni zapovjednik, trebao to organizirati zajedno s njim, on je išao sam u najave. Ali, ne mislim mu to zabraniti. Oni su svi bili protiv toga, sad su za. Zato izađite na izbore, to nisu ljudi od riječi i časti”, zaključio je Zoran Milanović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Primorac pitao Milanovića: “Zorane, pa dokad više?” Milanović mu odgovorio Sad je i službeno! Ovo su kandidati i kandidatkinje koji ulaze u utrku za Pantovčak