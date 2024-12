Plenković: Da se netko iz HDZ-a našao s Nikicom Jelavićem, to bi bilo pitanje

Podijeli :

Predsjednik Vlade Andrej Plenković predsjedao je sastankom Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina. Nakon sastanka premijer je dao izjavu za medije.

Premijer Andrej Plenković se prvo zahvalio svima koji su sudjelovali na sastanku Vlade i župana: “Danas smo odabrali Nacionalnu stambenu politiku, uz naša nastojanja za većim i ekonomskim i socijalnim standardom građana, a on se prije svega očituje u većim plaćama i mirovina, treći aspekt je priuštivost stanovanja, Nacionalna stambena politika objedinjuje djelovanje u nadležnosti Ministarstva Branka Bačića, ali i porezne politike…”

“Naš cilj je pokrenuti procese kako bi mlade obitelji rješavale svoje stambeno pitanje”, dodao je.

Premijer se osvrnuo i na pitanje obrazovanja djece s teškoćama i invaliditetom: “Zatražit ćemo da nam nadležni ministri pripreme elaborat kako bi se utvrdile činjenice i definirale preporuke za provođenje politika u ovom segmentu. Moramo računati da je zdravlje mladih ulaganje u zdravu budućnost hrvatskog društva”

Istaknuo je da je zadnja tema sastanka bila digitalna transformacija: “Privukli smo sve veći broj građana da budu korisnici sustava e-građani i nastavit ćemo na tom tragu.”

Dodao je da se sastanak iskoristio i za razgovor o gospodarskom stanju u Hrvatskoj te istaknuo postignuća Vlade.

Premijer je nakon toga odgovarao na pitanja novinara.

“Minimalna plaća nije idealna, ali osvrnite se na razdoblje prije nas”

Komentirao je izmjene Zakona o minimalnoj plaći: “Minimalna plaća nije idealna, ali osvrnite se na razdoblje prije nas pa ćete vidjeti koliko je rasla minimalna plaća, prosječna plaća, mirovina, gotovo ništa. Realan rast plaća je 30 posto, ono što želimo je politika cijena, cijene ne može formirati Vlada, Vlada vodi računa o temeljima.”

“Odgovornost drugih aktera na tržištu je da prije formiranja cijena budu razumni. Mi kao Vlada ograničavamo određeni broj proizvoda, ne može ograničiti sve”, dodao je.

Istaknuo je da će Ministarstvo gospodarstva raspraviti o listi proizvoda s ograničenim cijenama.

Upitan o kritikama predsjedničke kandidatkinje Ivane Kekin na račun HDZ-ova predsjedničkog kandidata Dragana Primorca, Plenković je podsjetio na susret njezina supruga s Nikicom Jelavićem.

“Ne znam, mislio sam da se ona bavi Nikicom Jelavićem. Da se netko iz HDZ-a našao s Jelavićem, to bi bilo pitanje. Što se tiče izdvajanja sredstava za privatne ustanove, one su predviđene na 114 milijuna. Što se tiče Dragana Primorca, od ukupnih prihoda, koliko sam razumio, dobiva od HZZO-a dva do tri posto. Potpuno irelevantno, manipulacija. Neka se bavi svojim problemima, to bi joj bilo pametnije.”

“Jedini istinski kandidati za izbor predsjednika su Primorac i Milanović”

Osvrnuo se i na predsjedničke izbore i kandidate: “Hoće li ih biti sedam, osam, devet meni je svejedno, jedini istinski kandidati za izbor predsjednika su Dragan Primorac, koji bi trebao biti budućnost Hrvatske, i Zoran Milanović, koji bi trebao biti prošlost.”

Ponovno je kritizirao Zorana Milanovića: “Sada ga ovi njegovi PR-ovci drži dalje od mikrofona da ne pokaže svoje pravo lice, računa na zaborav hrvatske javnosti. Radi se o osobi koja je ponizila šefa SOA-e. Kad smo mi tom kandidatu pomogli, odmah je uletio svojim odličijima koje štanca. Teško je ponizio Tihomira Kundida, tri puta ga je fizički zatočio na Pantovčaku. Ne znamo je li mu stavio lisice na ruke ili kuglu na noge. Zamislite, zarobljen na Pantovčaku.”

“Očekujem da će Primorac pobijediti”

“Netko tko je razuman i racionalan ne bi trebao provesti puno vremena da kaže za koga će glasati, očekujem da će Primorac pobijediti”, dodao je Plenković.

Upitan o sukobu nadležnosti u aferi Beroš-Petrač, rekao je da je glavni državni odvjetnik pogledao slučaj: “Vidio je da nema štete za proračun EU-a. Zdravorazumski je odlučio da je nadležan USKOK.”

“Oporba politizira sve što rade. Dizali su ruku za isti taj zakon. Nisu imali pojma tko će biti glavni državni odvjetnik. U čemu je problem? Idemo otvoriti pitanje vjerujemo li tijelima kaznenog progona? Ako idemo za tim da ćemo razoriti povjerenje u tijela kaznenog progona, onda oprostite, to ide prema svima. Jel to želimo? To rade isti ljudi koji su namjerno propustili rok da izaberu ustavne suce. Odabir ustavnih sudaca u propisanom roku je obaveza Sabora, ova ekipa koju ja sada nazivam ‘SDP-ova obijesna ekipa mogu što hoće‘, si je priuštila luksuz jer ih mediji toleriraju”, naveo je premijer.

Plenković je komentirao i obilježavanje 35. Dan državnosti i 30. obljetnicu pobjedničke operacije Bljeska i Oluje: “Red je da hrvatski narod vidi što Hrvatska vojska ima.”

