Kako osvježiti prostor nakon odlaska gostiju?

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Bez obzira na to je li riječ o blagdanu, proslavi, kratkom ili duljem posjetu, imati goste može biti divno iskustvo. No, to također donosi puno posla, koji ne prestaje ni kada gosti odu.

Promijenite posteljinu

Prvo što trebate učiniti nakon odlaska gostiju je oprati posteljinu.

Prljav vam je radijator? Jednostavno ga očistite uz ovaj genijalan trik

Stručnjaci preporučuju skidanje posteljine do zaštitnog madraca te pranje plahti i pokrivača.

Za gostinjsku sobu preporučuje se imati lepršavi poplun s navlakom kako bi se navlaka mogla oprati između dolazaka gostiju.

Također je dobra ideja imati dva kompleta posteljine pri ruci kako ne biste morali odmah prati posteljinu nakon odlaska gostiju.

Očistite gostinjsku sobu

Savjetuje se temeljito brisanje prašine i usisavanje gostinjske sobe odmah nakon odlaska gostiju kako bi bila spremna za sljedeći posjet.

Međutim, ako sljedeći gosti dolaze tek za više od mjesec dana, preporučuje se brzo brisanje prašine i osvježenje sobe neposredno prije njihovog dolaska.

Osvježite (ili dopunite) jastuke i pokrivače

Osim pranja jastuka i pokrivača, sada je pravo vrijeme da provjerite imate li sve što je potrebno kako bi sljedeći gosti bili što ugodnije smješteni.

Kako ukloniti hrđu s noževa? Očistite ih ovim voćem i nestati će za nekoliko sekundi

Preporučuje se imati najmanje dva jastuka po gostu, uz dovoljno pokrivača, uključujući teži pokrivač za hladnije mjesece i lakši prekrivač za toplije razdoblje.

Očistite kupaonicu

Ako je gost boravio samo jednu ili dvije noći, možda neće biti potrebno dubinsko čišćenje, ali kupaonica će vjerojatno trebati osvježenje.

Ne zaboravite zamijeniti korištene ručnike, ručnike za ruke i krpice za pranje.

Dopunite kupaonske potrepštine

Dok pregledavate gostinjske prostore, kupaonske potrepštine vjerojatno su najvažnije stvari koje treba provjeriti.

Nakon odlaska gostiju, provjerite imate li dovoljno toaletnog papira, gela za tuširanje, šampona i regeneratora.

Na taj način gosti ne moraju pitati ako su nešto zaboravili.

Također je dobro da imate svježu četkicu za zube u pakiranju, pastu za zube, lijekove protiv bolova, tampone, flastere i gumice za kosu.

Pobrinite se da dodatni toaletni papir bude lako dostupan.

Najbolje je držati otvorenu košaricu s dodatnim rolama blizu WC-a jer nitko ne želi biti u situaciji da mora pitati gdje se nalazi više papira.

Također, ne zaboravite zamijeniti sapune koji su pri kraju, piše Real Simple.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.