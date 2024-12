Plenković: Onaj tko vjeruje da Milanović brani ljude od HDZ-a, neka mu je sa srećom

Podijeli :

Održan je prvi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Ako u naredna dva tjedna ne bude nekih tektonskih poremećaja, Zoranu Milanoviću smiješi se novi mandat na Pantovčaku. Nestranački kandidat HDZ-a Dragan Primorac dobio je dva i pol puta manje od glasova od aktualnog predsjednika. Dan nakon prvog kruga izbora sastalo se Predsjedništvo HDZ-a. Nakon sastanka pred novinare je stao predsjednik stranke Andrej Plenković.

Andrej Plenković kratko se osvrnuo na teme o kojima se razgovaralo na Predsjedništvu HDZ-a pa se dotaknuo političkih aktualnosti.

“Danas je počeo drugi krug, nastavlja se kampanja, dat ćemo punu potporu Draganu Primorcu, očekujemo da će imati puno više prostora u medijima u iduća dva tjedna. Vjerujemo da će biti i sučeljavanje i da će javnost tek sada vidjeti puni potencijal Primorca. Naravno da HDZ nije zadovoljan rezultatima jer su oni nešto niži od anketa dok je rezultat Zorana Milanovića viši.”

“Milanović je dobio veliku potporu u svim županijama, gradovima, općinama, mi smo dobili potporu u 61 jedinici lokalne samouprave, što je malo, pogotovo u godini u kojoj smo uvjerljivo pobijedili na izborima za Hrvatski sabor, europskim izborima. Došlo je do disperzije glasova, nitko mu nije dao potporu osim Ivane Kekin koja se s Milanovića dogovorila i prije izbora, to je svakome jasno. Nastavlja se kontinuitet politike ljevice i desnice. Ljevica će Milanoviću oprostiti i tolerirati svaki otpor prema desno i dalje ga slaviti kao svoga, a kada ja vodim HDZ i kada pobijedimo i uzmemo birače centra onda kranja desnica uzvraća atentanom na Banske dvore”, dodao je Plenković.

Predsjednik Vlade je još upozorio birače da nije dobro da glasaju za politiku Zorana Milanovića.

“Milanović ide u drugi mandat i prepiše sloga od Franje Tuđmana i još ne navede ni dvije crtice svog programa i time on podcjenjuje birače, plagira i baštini svoj nerad. Bilo mi je smješno slušati komentare da je to plod rada, volio bih vidjeti kojeg rada”, kazao je.

Komentirao je Milanovićevu izjavu da je spreman pružiti ruku Vladi: “Ta vrsta prerušavanja i političke demagogije koja proizlazi iz te prljave igre jer ono što je njemu dopušteno, nikome drugom nije dopušteno. Da je netko napravio u travnju to što je on na funkciji predsjednika, a da je iz HDZ-a, njega bi mediji smlavili, komentatori bi ga prožvakali i ispljunili, ovdje ne. Medijski analitičari su se probudili jutros pisat o trijumfu Milanovića, nisam vidio ni približan tretman kada smo mi pobijedili na parlamentarnim izborima.”

“Primorca su napadali i lijevi i krajnje desni, žestoko, sustavno, od samog početka kandidature. To je uobičajeni tretman koji dobivaju kandidati HDZ-a. Dragan mi je rekao: Slušaj, nisam znao da je ovako. To u kakvim vi uvjetima pobjeđujete, je pravo čudo”, nastavio je Plenković.

Rekao je da su svi s desna došli pripremljeni oteti glasove Primorcu.

“Nitko drugi nije htio i nitko drugi vjerojatno ne bi bio bolji. Dragan je to htio, on je bio ministar, išao je na izbore, profesionalno i znanstveno je realiziran kao i poduzetnički. Ima međunarodne kontakte. Ako on nije kandidat, ne znam tko je”, rekao je Plenković i dodao da bi bio sretniji da su imali bolji rezultat.

Govoreći o tome je li mu poraz teško pao, rekao je da je to izvrnuta realnost. “Niti sam htio biti predsjednik niti sam ja vodio ovu kampanju, koju je vodio sam naš kandidat Dragan Primorac. Reći meni je li meni meni ovo teško palo, nakon trećeg mandata na čelu Vlade, mi smo uvjereni da je on za Hrvatsku bolji nego Milanović”, rekao je.

“Kao što je Škoro bio posađen kao kandidat da oduzme Kolindi glasove, tako je i ovih četvero ili petero bilo posađeno da oduzmu Primorcu. Postoji čudnovata teza među desnim biračkim tijelom koji dovodi u pitanje je li HDZ dovoljno desno. Ajmo oguliti tu bananu. U kojem to temama HDZ nije dovoljno desno? U odnosu prema crkvi, policiji, migracijama…?, nastavio je Plenković.

Rekao je kako nema primjedbi unutar stranke da nisu previše desno. “Milanović je lažna desnica. On je išao na Komšićeve skupove i mi s tim problemom živimo već četvrti mandat”, rekao je i još jednom ponovio kako Milanović nema program, plagira slogan, nema postignuća i onda ljudi glasaju za njega.

Upitan koja je tajna Milanovića, rekao je da nema tajne. “Ljudi misle da je istina ovo što on govori, da on brani ljude od HDZ-a, onaj tko to vjeruje, neka mu je sa srećom”, rekao je kroz smijeh.

