Zašto je, prema znanosti, pravne dokumente toliko teško razumjeti?

Ne vole ga laici, a niti odvjetnici. Pravni dokumenti su pisani kompliciranim i teško razumljivim jezikom, a novo istraživanje pozabavilo se otkrivanjem zašto je to tako.

Pravni dokumenti su poznati po svojem složenom i teško razumljivom stilu pisanja. Nova međunarodna studija koju su proveli znanstvenici s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Chicagu, MIT-ja i Sveučilišta u Melbourneu, sugerira da se taj složeni jezik koristi za prenošenje autoriteta i stručnosti, piše zimo.dnevnik.hr.

Implicitno pravilo

Tim je otkrio da je pravni jezik toliko ukorijenjen u praksi pisanja da ga čak i nepravnici koriste pri izradi pravnih dokumenata. Čini se da ljudi razumiju da postoji implicitno pravilo da bi zakoni tako trebali zvučati, pa ih tako i pišu, objašnjava Edward Gibson, kognitivni znanstvenik s MIT-ja.

Prethodno istraživanje pokazalo je da specifična značajka, poznata kao “umetanje u središte” (center-embedding) i koja predstavlja dugačke definicije smještene u sredini rečenica, igra veliku ulogu u otežavanju razumijevanja pravnih tekstova. Trenutna studija nastojala je utvrditi zašto je ta tehnika toliko rasprostranjena u pravnom pisanju.

Što je pokazao eksperiment?

U eksperimentima koji su uključivali 286 dobrovoljaca koji nisu pravnici, od sudionika se tražilo da napišu različite tekstove, od opisa zakona, preko kriminalističkih priča koje uključuju zakone, do objašnjenja tih zakona za ljude iz drugih zemalja. Rezultati su otkrili da su sudionici istraživanja središnje umetanje često koristilli u pisanju pravnih tekstova, bez obzira na to jesu li kasnije revidirali svoje tekstove ili ne. To sugerira da revizije tekstova nisu uzrok složenosti pravnog pisanja.

Zanimljivo je da je jednostavan jezik i manje slučajeva umetanja u središte pronađeno u nepravnim spisima. To ukazuje na obrazac jedinstven za pravne dokumente. Cilj znanstvenika bio je pronaći podrijetlo tog stila pisanja proučavanjem starijih pravnih tekstova.

U engleskoj kulturi, ako želite napisati nešto što je magična čarolija, ljudi znaju da je način da to učinite tako da u njih stavite puno staromodnih rima. Mislimo da možda umetanje u središte signalizira legalnost na isti način, kaže Gibson. Drugim riječima, prilikom pisanja pravnih dokumenata jasnoću se žrtvuje radi prizvuka većeg autoriteta.

Studija ipak zaključuje da pojednostavljenje pravnih tekstova ne bi dovelo do gubitka njihova smisla. “Naši rezultati… sugeriraju da se zakoni mogu učinkovito pojednostaviti bez gubitka ili iskrivljavanja komunikativnog sadržaja”, napominju autori studije koja je objavljena u časopisu PNAS.

Autori istraživanja se na kraju nadaju da će njihova otkrića potaknuti odvjetnike da usvoje jasniji jezik u pisanju pravnih tekstova. Odvjetnici također smatraju pravni jezik nezgrapnim i kompliciranim, dodaje na kraju Gibson.

