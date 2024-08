Koliko je slanutak dobar za vas? Pomaže s probavom i kolesterolom, ali na jednu stvar morate paziti

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Bilo da ga jedete u humusu, falafelu ili kao dodatak salati, slanutak može biti odličan dodatak vašoj prehrani. No, je li slanutak zapravo dobar za vas?

Kratak odgovor je da i slanutak za većinu ljudi može biti odličan dodatak uravnoteženoj prehrani. No, postoji par stvari na koje treba obratiti pozornost. U nastavku slijede benefiti konzumiranja slanutka i par stvari na koje trebate pripaziti.

Slanutak pomaže s probavom

Vlakna su bitan dio balansirane prehrane što slanutak čini odličnom namirnicom s obzirom na to da je prepun topivih vlaknama koji se zovu rafinoza. Ova vlakna pomažu s probavom jer aktiviraju dobre bakterije koje ta vlakna sporije razgrađuju, piše Eat This, Not That.

Dulji osjećaj sitosti

Jedna šalica slanutka sadrži 12,5 grama vlakana i 14,5 grama proteina. Riječ je o kombinaciji hranjivih tvari koje tijelo dulje probavljuje zbog čega se nakon jedenja slanutka dulje osjećamo sitima.

Proteini mogu pomoći u smanjenju hormona gladi, što zauzvrat pomaže u smanjenju vašeg apetita.

Vlakna također pomažu u reguliranju apetita povećavajući osjećaj sitosti.

Slanutak pomaže u kontroliranju kolesterola

Za optimalnu razinu tjelesne energije ključno je kontrolirati kolesterol. Visoke razine kolesterola mogu doprinijeti srčanim bolestima, pretilosti, moždanom udaru i drugim ozbiljnim bolestima.

Slanutak je prepun vlakana, a hrana bogata vlaknima može pomoći u snižavanju razine kolesterola i spriječiti kardiovaskularne bolesti.

Slanutak pomaže pri jačanju kostiju

Slanutak je prepun vlakana, magnezija i kalcija, kao i mnoge druge mahunarke. Ove hranjive tvari su bitne za zdrav razvoj i održavanje zdravih kostiju.

Jedna šalica slanutka osigurava vam 6 posto preporučenog dnevnog unosa kalcija te 18 posto magnezija.

Potencijalni rizici konzumiranja slanutka

Dva glavna rizika pri konzumiranju slanutka jesu mogućnost pretjerivanja s kalorijama i masnoćama te mala mogućnost za razvijanje botulizma.

Iako su izvor proteina, vlakana i mnogih korisnih hranjivih tvari, slanutak se često nalazi u jelima koja su prepuna kalorija i masnoća. Dva primjera za to su humus i falafel, veoma popularna jela koja treba jesti u umjerenim količinama.

Premda je rizik od zaraze botulizmom nizak, jako je bitno paziti kako konzerviramo slanutak kod kuće.

Ova ozbiljna bolest je rijetka i uzrokuju je bakterije koje ometaju živčani sustav. Kada se konzervirana hrana ne skladišti pravilno, bakterija koja uzrokuje botulizam može brzo napredovati, osobito u konzervama koje sadržavaju malo soli, kisika i šećera, kao što su konzerve slanutka.

