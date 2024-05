Ana Radišić u ekskluzivnom intervjuu ugostila mega popularnog spisatelja Robina Sharmu, on poručio da svi poput nje trebaju vjerovati u vlastite oblake

Podijeli :

Autor motivacijskih bestsellera je u podcastu koji se snimao u Firenci u Italiji iskazao i svoju želju da čim prije ponovno dođe u Hrvatsku u kojoj je dosad bio dva puta.

Nakon više od 150 ljudi iz zemlje i regije koje je u svom podcastu ugostila Ana Radišić, preko puta nje u vrlo inspirativnom intervjuu sjeo je svjetski poznati autor Robin Sharma. Rođeni Kanađanin s talijanskom adresom s Anom je razgovarao u Firenci i podijelio inspirativne trenutke iz svog života. Ujedno, Ana je i prva osoba na ovim prostorima koja je intervjuirala Sharmu, i to ne samo u formi podcasta nego općenito medija, a sam dogovor oko intervjua trajao je 10 mjeseci. Sharma je trenutno jedan od najprodavanijih svjetskih spisatelja čija se djela prevode na više od 90 jezika, a njegove motivacijske knjige redovito se nalaze na popisu bestsellera. Trenutno se bavi promocijom knjige „The Wealth Money Can’t Buy“ („Bogatstvo koje novac ne može kupiti“) koju je pisao godinu dana.

„Proveo sam godinu dana svog života pišući tu knjigu, pretočio sam srce i dušu u nju. Svijet sugerira da ste bogati ako imate novac. Ja pokušavam reći da je novac važan, moramo imati hranu za obiteljski stol, imamo dužnosti koje moramo ispuniti. Ali postoji osam oblika bogatstva, a novac je samo jedan od njih. I mislim da mnogi ljudi osjećaju veliki pritisak da stalno rade, zarađuju i stječu mnoštvo materijalnih stvari kako bi bili uspješni. Ponekad zanemarimo druge oblike bogatstva kao što su obitelj, dobrobit i doživljavanje posla kao vašeg zanata“, otkrio je Sharma osnovnu misao njegove najnovije knjige. U intervju s Anom Radišić osvrnuo se i na svoj život, naglašavajući da nije ni kod njega sve savršeno.

„Još uvijek želim doprijeti do što više ljudi, napisati što više knjiga, želim postati bolji u svom zanatu. Zadovoljan sam u mnogo pogleda, ali u mnogo stvari sam nestrpljiv. Svi mi imamo dobre i izazovne dane“, kazao je pisac koji je slavu stekao s knjigom „Redovnik koji je prodao svoj Ferrari“.

„Tada sam bio samoizdavač i spisatelj, a zapravo sam po struci bio odvjetnik. Izdao sam knjigu kojoj su se svi smijali. Mislim da je jako važno biti spreman na to da ti se drugi smiju. Previše se bojimo odbijanja i mnogi od nas zaboravljaju ključno pravilo, a to je da je naš instinkt mudriji od našeg intelekta. Čim nam netko na ideju kaže da nije dobra, pomislimo da je tako, gubimo sjaj u očima i samopoštovanje, a zapravo nas boli jer se neispoljeni potencijal pretvara u bol. I što više negiramo svoj potencijal i postajemo prosječni to više postajemo mrtvi prema životu“, kazao je pisac te pojasnio da je njegova prva knjiga tek nakon dvije godine postala besteller i to zato što je snažno vjerovao u svoju misiju.

Na trenutnoj promociji posljednje knjige koja traje više od dva mjeseca radi predano, ali unatoč svim svojom obavezama ima navike kojih se uvijek drži. U podcastu je Ani Radišić tako otkrio da ustaje u četiri ujutro kako bi meditirao, vizualizirao i molio, a nakon toga obavezno odradi tjelovježbu, makar samo u trajanju od 20 minuta.

Sharma je otkrio i da je perfekcionist, ali to ne smatra lošom karakternom crtom.

„Ako ste perfekcionist, nikad nećete biti zadovoljni, ali to je danak koji plaćate jer želite napraviti sjajne stvari u svijetu. Svi veliki ljudi su bili perfekcionisti. Svi veliki ljudi su bili slomljeni, mnogo njih nije dobilo validaciju od svojih roditelja. To je kompleks i onda žele pokazati svijetu koliko su dobri. Kad osvoje jedno prvenstvo, žele osvojiti prvenstvo i sljedeće godine“, ispričao je spisatelj koji je u svojoj karijeri radio s brojnim poslovno uspješnim ljudima kao i vrhunskim sportašima.

Sharma se prisjetio i svojih posjeta Hrvatskoj. „Bio sam dvaput kod vas, volim vašu zemlju, ljude i kulturu. U Zagrebu sam šetao kasno noću i bilo je mirno, sjećam se da sam se uspinjačom penjao do starog djela grada i da sam sreo jednog vojnika s kojim sam pričao o Nikoli Tesli. Jedva čekam ponovno doći u Hrvatsku“, znakovito je najavio spisatelj čija se djela prodaju u milijunima primjeraka, a na tom tragu je i njegova najnovija knjiga koja još uvijek nije dostupna u hrvatskoj verziji.

Za kraj je Ana Radišić čiji su zaštitni znaci podcasta oblaci pitala Sharmu živi li on u oblacima.

„Čizme su mi na zemlji, ali glava mi je u oblacima“, kazao je Sharma te poručio da svi, baš kao i Ana trebaju vjerovati u svoje oblake, a njoj je poželio da njezin podcast nastavi letjeti svijetom.

Cijeli ekskluzivni i inspirativni intervju iz pitoreskne Firence s vodećim motivacijskim spisateljem današnjice i našom uspješnom podcastericom možete pogledati na Aninom You Tube kanalu, kao i poslušati na audio platformama Apple Podcast, Spotify i Deezer.

Podcast s Robinom Sharmom: https://youtu.be/UHIUfdnv7Ec?si=N-5p5Bq5bqD2R9o_

