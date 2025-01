Čovjek koji nije mogao šutjeti nominiran za Oscara

Podijeli :

Christophe SIMON / AFP

Film redatelja Nebojše Slijepčevića "Čovjek koji nije mogao šutjeti", nominiran je za nagradu Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti u kategoriji najboljeg kratkometražnog filma.

To je prva nominacija hrvatskog filma za prestižnu nagradu od osamostaljenja Hrvatske, izvijestio je HAVC.

“Presretan sam što smo dobili nominaciju, no malo mi je to još uvijek nepojmljivo. Vjerojatno ću do kraja shvatiti što smo napravili tek kad spakiramo kofere za Los Angeles. U cijeloj ovoj dugoj oskarovskoj kampanji puno mi je značila iznimna podrška cijele filmske zajednice. Zato posebno želim zahvaliti svim našim filmašima koji su zdušno navijali za nas, koji su pričali o našem filmu, dijelili na društvenim mrežama inserte iz filma i pozivali glasače AMPAS-a na naše projekcije”, izjavio je povodom objave nominacije Nebojša Slijepčević.

“Ovom nominacijom Nebojša Slijepčević i cijela ekipa filma ‘Čovjek koji nije mogao šutjeti’ zlatnim su slovima upisali Hrvatsku u povijest svjetske kinematografije. Članovi Američke Akademije prepoznali su kvalitetan i snažan autorski stil, kao i važnost teme kojom se Slijepčevićev film bavi. Zahvaljujem nevjerojatnom trudu i radu koji je ekipa Čovjeka uložila u promociju filma u SAD-u, i to u jako teškim i nepredvidivim uvjetima, i čast nam je da smo imali priliku pomoći u cijelom procesu,” rekao je ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, Chris Marcich.

“Čovjek koji nije mogao šutjeti” bio je kvalificiran za nominaciju za Oscara zahvaljujući Zlatnoj palmi koju je osvojio u Cannesu, ali i Grand Prixu koji je osvojio je Međunarodnom filmskom festivalu u Melbourneu, te uvrštenju u selekciju festivala Manhattan Short.

Za “borbu” za nominaciju u kategoriji kratkometražnog igranog filma bilo je kvalificirano 180 naslova iz cijeloga svijeta. Film je ujedno i dobitnik Europske filmske nagrade za najbolji kratkometražni film.

Film je dosad prikazan na više od 80 festivala diljem svijeta, uključujući filmski festival u Torontu, Manhattan Short, PÖFF Shorts u Tallinu, Filmski festival u Stockholmu, Festival du Nouveau Cinéma i mnoge druge.

“Čovjek koji nije mogao šutjeti” realiziran je pod okriljem kuće Antitalent

Svečanost dodjele nagrade Oscar održava se 3. ožujka u Los Angelesu.

