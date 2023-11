Jadran film planira otvoriti studio Orson Welles

Podijeli :

PIERRE GUILLAUD / AFP

Uprava Jadran filma, u sklopu projekta obnove filmskog grada u zagrebačkoj Dubravi, planira u zgradi Studija 3 iduće godine otvoriti studio Orson Welles sa stalnim izložbenim postavom iznimno rijetkih i vrijednih predmeta uključivši i one iz ostavštine tog legendarnog filmskog redatelja.

Kako ističe predsjednik uprave Jadran filma Vinko Grubišić, u tijeku je projektiranje prostora i definiranje postava filmskog muzeja u kojem će biti i artefakti vezani uz Orsona Welllesa na što su, kako ističu u Jadran filmu, posebno ponosni, ali uz želju da postav vezan uz legendarnog redatelja i glumca ostane barem djelomična tajna do otvorenja.

Izložbeni prostor predviđen je u gornjim prostorijama Studija 3, nekadašnjeg tonskog studija Jadran filma, ističe Grubišić i dodaje kako se nada da će se među izloženim predmetima naći artefakti koji će, kako vjeruje, objasniti pozadinu genija Orsona Wellesa.

”U Studiju 3 Jadran filma Welles je snimao više filmova kao glumac i redatelj, između ostalog i dijelove kultnog filma ”Proces“, za mene najbolje adaptacije Kafkinog djela svih vremena. Veliki redatelj, jedan od najboljih uopće, proveo je u Jadran filmu puno vremena. Bio je i glumac u više filmova, uglavnom povijesnih spektakla snimanih u prostorima Jadran filma. I ne samo to, bio je na najvažniji način vezan uz Dubravu, jer je u susjednoj ulici – Makarskoj, tada živjela njegova životna partnerica Oja Kodar” ispričao je Grubišić.

Velika retrospektiva Orsona Wellesa u kinu Tuškanac

S druge strane, pak, u Jadran filmu ističu kako se nadaju da će moći izložiti tonske i video zapise i fotografije vezane uz stvaranje drugih filmova Orsona Wellesa, redatelja najpoznatijeg po ”Građaninu Kaneu” iz 1941., koji je po izboru filmskih kritičara dugo vremena bio najbolji film svih vremena, ali i po radio drami ”Rat svjetova ” koja je 1938. izazvala paniku u SAD.

No, ističu da će zasigurno biti izloženi eksponati vezani uz Wellesovu povezanost s Hrvatskom i naročito Zagrebom gdje je, u suradnji s Jadran filmom, 1962. snimio i ekranizaciju ”Procesa” Franza Kafke. Welles je često isticao kako je to bio njegov najbolji, odnosno najljepši film, a filmski povjesničari kažu da je upravo ”Proces” jedan od ključnih koraka u razvoju Jadran filma i njegovoj transformaciji u najznačajniji filmski studio srednje Europe, barem do 1990-ih.

“Orson Welles stood here”

Dokazuje to i rijetka fotografija Orsona Wellesa s vodećim ljudima Jadran filma snimljena ispred Studija 3 uoči početka snimanja ”Procesa”, a pronađena u arhivu JF-a. “To je dokaz ‘Orson Welles stood here'” što je, kaže Grubišić i mogući slogan novog zagrebačkog studija.

”Studio 3 biti će imenovan po Orsonu Wellesu. Riječ jeo našem najstarijem, klasičnom studiju, predivne arhitekture u čiju obnovu smo u protekle dvije godine uložili ogromna sredstva i izveli vrlo sofisticirana statička učvršćenja. U tijeku je obnova originalnih furniranih drvenih oplata te tehnološka obnova”, kazao je Grubišić.

Dodao je i kako se radi o unikatnom predivnom primjeru ”retro designa“ koji privlači mnoge što dokazuje i puna knjiga narudžbi za njegov najam od proljeća 2024. te da su dva velika ”production designera“ u njegovim dodatnim prostorima – tonskom studiju i predvorju isplanirali snimanja filma i TV serije u svibnju i srpnju iduće godine.

Posljednji film Orsona Wellesa izlazi 2015. godine

Projekt studija Orson Welles, ističu u Jadran filmu, vezan je uz obnovu i prenamjenu zgrada u sklopu sadašnjeg Jadran filma. U sklopu započete višegodišnje obnove u proljeće ove godine je otvoren i novouređeni arhiv gdje je pohranjeno 1660 filmskih vrpci nastalih od 1946. do 2004. i dijelovi popratnog filmskog gradiva, filmski plakati, reklamni materijali i fotografije sa snimanja u Jadran filmu.

U tijeku je i uređenje upravne zgrade i novog objekta za planiranu izložbu filmskih plakata u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti koja se, nakon zagrebačkog potresa, preselila u prostore Jadran filma.

Kruna obnove, ističu u Jadran filmu, ipak je obnova Studija 3 koja je započela prije nekoliko godina da bi radove značajno usporila epidemija koronavirusa i zagrebački potres 2020. Ističu da je zgrada konstrukcijski potpuno obnovljena te da su završeni i najvažniji građevinski zahvati u unutrašnjosti. Pritom naglašavaju da su, u obnovi zadržali originalni ”retro look” iz 1950-ih te da će zadržati i sačuvati izvorni dizajn zidova i pozornice tonskog studija.

Nepoznat autor unutarnjeg uređenja Studija 3

”U ovom trenutku se mučimo s pronalaženjem originalnih boja u kojima su bili elementi na zidovima studija – koje je netko neodgovoran davno, nažalost, prebojao a nemamo na raspolaganju ni jednu kolor fotografiju unutrašnjosti iz tog vremena pa izvodimo originalne boje temeljem crno bijelih fotografija za što smo našli najbolje moguće rješenje. Ali, to su ”slatke brige“. Osobno se pogledu na taj divan prostor, jednom kada sve bude napokon završeno, veselim kao dijete”, kazao je Grubišić.

Jedna od tajni Jadran filma jest da rijetko tko u široj javnosti zna da je autor glavnog projekta filmskog grada u Dubravi bio zagrebački arhitekt Igor Skopin, ali baš nitko, uključivši i kontaktirane stručnjake, ne zna tko je bio autor unutarnjeg uređenja Studija 3.

ZFF nakon ZFF-a: Filmovi Mreže festivala jadranske regije online

Razlozi zašto je to ostalo nepoznato, ističu u Jadran filmu, mogu se povezati s interesima nalogodavaca izgradnje ”jugoslavenskog Hollywooda” i njegovoj ulozi u propagandnoj mašineriji bivšeg sustava koji je, prije svega, cijenio tajnovitost.

Iako se na službenim stranicama Jadran filma ističe da Studio 3 ima ukupnu (tlocrtnu) površinu od 360 četvornih metara, odnosno 24×15 metara s visinom od osam metara, voditelji obnove procjenjuju da će dobiti oko 1200 ”kvadrata” korisnog prostora, piše Miroslav Edvin Habek.

Od toga je oko 300 kvadrata na katu gdje je, u dvije prostorije, planiran i stalni izložbeni postav s ostavštinom Orsona Wellesa, a ispod glavna dvorana Studija 3 za komercijalnu namjenu – koncerte, evente i snimanje spotova. “Cajke su, naravno, isključene”, izričito naglašavaju u Jadran filmu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.