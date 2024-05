Na Zagreb Book Festivalu gostuje Bojan Videmšek

Podijeli :

Naklada Ljevak / Zagreb Book Festival

Zagreb Book Festival, u suradnji s knjižarom Ljevak i Veleposlanstvom Slovenije u Hrvatskoj u četvrtak u KIC-u, u sklopu programa Razgovor s piscem, ugostit će Boštjana Videmšeka koji će s Ivanom Dragičević govoriti o svojoj knjizi Plan B.

Klimatska kriza se povećava. Može li se uopće još nešto promijeniti? Autor knjige i novinar Boštjan Videmšek je, zajedno s renomiranim fotografom Matjažem Krivicom, otišao na „put oko svijeta” kako bi pronašao odgovore, ako postoje.

Njih su se dvojica posvetili većim i manjim zajednicama koje su se samoinicijativno uhvatile ukoštac s klimatskom krizom. Put ih je vodio od Norveške, u kojoj se odvija izvlačenje ugljikova dioksida iz ispušnih plinova velikih industrijskih postrojenja i njihovo pohranjivanje u geološkim jamama Sjevernoga mora, preko Švicarske, u kojoj se radi na hvatanju ugljikova dioksida neposredno iz atmosfere, i Islanda, gdje se iskorištava geotermalna energija, kao i energija vjetra i sunca, pa sve do grčkog otoka Tilosa, koji je najbolji primjer energetski samoodrživog područja, a onda i do škotskih Orknejskih otoka, na kojima se godinama razvija tehnologija pomoću koje bi se mogla uhvatiti morska energija — energija valova i plime i oseke.

Zajedno su dubinski istražili i industriju litija, koji je zbog baterija ključna sastavnica svih elektroničkih sprava i doslovna pogonska sila 21. stoljeća.

Pitali su se o nacionalnoj kognitivnoj disonanci; je li zelena revolucija doista moguća samo tamo gdje na raspolaganju postoji mnogo novca, posebno ako ta revolucija dolazi od „crne”, naftne industrije. Tražili su alternativne izvore energije, analizirali električnu mobilnost u Kini i u Norveškoj te njezine prednosti i ograničenja u velikim i malim državama. Zaključili su knjigu s mogućnostima stvaranja Sunca na Zemlji i proizvodnje električne energije iz nuklearne fuzije u Francuskoj. Svim su tim primjerima nastojali pokazati kako rješenja postoje. Postoji plan B.

Boštjan Videmšek (1975.) je dugogodišnji novinar, izvjestitelj iz kriznih žarišta i suradnik brojnih inozemnih novina, časopisa i internetskih portala te autor triju zapaženih društveno angažiranih knjiga o svjetskim kriznim žarištima Rat terora: deset godina nakon 11. rujna (2011.), Pobuna: Arapsko proljeće i europska jesen (2013.) i U bijegu: moderni egzodus (2005. – 2016.).

Suautor je i ispovjedne uspješnice o trčanju pod naslovom Ultrablues (2014.). Godine 2019. u izdavačkoj kući Cambridge Scholars Publishers objavio je knjigu Dispatches from the Frontlines of Humanity: A Book of Reportage. Godinama se zanimao za obnovljive izvore energije i mogućnost usporavanja klimatskih promjena, tako da je u tu svrhu putovao diljem svijeta i upoznao se s primjerima koji funkcioniraju u praksi. Tako je nastala knjiga Plan B.