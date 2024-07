Poznato kada stiže film o Draženu Petroviću

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL

Premijera dugometražnog igranog filma "Dražen" o legendarnom hrvatskom košarkašu velike međunarodne slave očekuje se na jesen ove godine, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski audiovizualni centar.

U režiji Danila Šerbedžije i prema scenariju Ivana Turkovića-Krnjaka film, za koji se upravo objavljeni prvi teaser može vidjeti na YouTubeu, prati Draženov život od djetinjstva u Šibeniku do tragične smrti 1993. godine,

Iz HAVC-a kažu kako ova filmska avantura traje već sedam godina, a započela je inicijativom producenata Ljube Zdjelarevića i Ivora Šibera, obojice velikih fanova košarke i Dražena Petrovića.

Dobili su i podršku obitelji Petrović, kojoj se scenarij izuzetno svidio, a potom je 2021. za redatelja angažiran Danilo Šerbedžija, također veliki košarkaški fan.

Snimano u SAD-u

Nakon iscrpne pripreme projekta, snimalo se od rujna do studenog 2023., među ostalim, i na autentičnim lokacijama u Šibeniku, Zagrebu, New Jerseyju i New Yorku.

“Nadam se da će ova najava publiku dodatno potaknuti da dođe u kina i pogleda film. Mislim da smo napravili dobar posao i da ćemo svi zajedno uživati u još jednom sjećanju na Dražena,” poručio je Domagoj Nižić, koji je u naslovnoj ulozi.

Završilo snimanje filma o Draženu Petroviću

Glavne uloge u filmu tumače Domagoj Nižić i Romina Tonković, dok se u ostalim ulogama pojavljuju Zrinka Cvitešić, Tonko Stošić, Dragan Mićanović, Lovre Tanfara, Victoria Hauer, Pavle Matuško, Mile Kekin, Valentin Perković i drugi.

Film je nastao u produkciji zagrebačke produkcijske kuće Kinoteka, uz koprodukciju sa slovenskom kućom December i srpskim Living Pictures. Podržali su ga HAVC, Slovenski filmski centar i Filmski centar Srbije.

Zahvaljujući podršci i drugih brojnih institucija, sponzora i gradova, očekuje se da će film biti gotov do jeseni ove godine, najavljuju iz HAVC-a.

