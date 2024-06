Milinović otkrio najsramniji potez HDZ-a u kampanji: “Ja sam bio u HDZ-u 90-ih, ali ovo…”

Podijeli :

Novoizabrani gradonačelnik Gospića, Darko Milinović, gostovao je u Točki na tjedan kod Nataše Božić gdje je komentirao izbore na kojima je pobijedio HDZ-ovog kandidata.

Milinović kaže kako je biti doktor i političar plemenito zanimanje i da treba biti dostupan građanima. Na pitanje zašto doktori bježe u politiku. “Još 90-ih se jako malo intelektualaca upustilo u tu avanturu kada se nije znalo kako će završiti Tuđmanova ideja o Hrvatskoj. A tko je u selu najpoštovaniji – pop, lugar, doktr i učitelj. Zato je na početku tih zbivanja doktori bili jedni od najutjecajnijih pa su se neki odlučili na taj put”, rekao je.

Test na drogu

On tvrdi da i dalje ostaje doktor. “Gradonačelnik je prvi komunalac grada. Ja ću najmanje sjediti u uredu jer imam dobar tim i morate biti dobar menadžer. Bit će to dodatni napor, ali izdržat ćemo. Utorkom, srijedom i petkom ću biti u gradu, ponedjeljkom ambulanta, a četvrtkom imam slobodan dan jer moram imati čistu glavu jer sam na operacijama”, dodao je.

O testiranju na droge u kampanji gdje se pokazalo da je pozitivan na Normabel, kaže da ga je popio prije operacije jer ga je ukočio vrat. “Najbolje su tom cirkusu odgovorili građani koji su poslali HDZ u oporbu”, naveo je.

Smatra da se trend iseljavanja smanjuje. “To znači da ovi koji su otišli vide da nije Irska ili Njemačka Bogom dana i da se uz dodatni napor može živjeti i u sredinama kao što je Gospić. Tu treba proći nekoliko godina da bi imali značajniji povratak”, istaknuo je Milinović.

Kaže kako je slab na svoj grad i da se on vratio nakon rad u Zagrebu. “Moja poruka mladima je – vratite se u centar Hrvatske. Gospić je centar Hrvatske, nama je sat i 20 minuta do Splita i do Zagreba. Cijena stana je od 1.500 do 2.000 eura, imamo 600 obrtnika i 256 poduzetnika i 1300 poljoprivrednika. U bolnici se na CT čeka oko mjesec do dva”, rekao je.

Život bez HDZ-ove iskaznice

Nada se da će se preko njega Gospić vratiti na nacionalnu vidljivost. “Ja sam politički neovisan i vjerojatno se gospoda iz HDZ ne bi usudili na neke stvari prosvjedovati jer imaju stranačku spregu”, dodao je.

Tvrdi kako u najrazvijenijim područjima u Hrvatskoj nije na vlasti HDZ. “Mi tražimo da se naši projekti uključe i da poštuju povijest, sadašnjost i budućnost Gospića”, istaknuo je.

Kaže da za njega ne postoji razlika sada kada nema iskaznicu HDZ-a i kada je imao. “Ja sam sa svima surađivao i svi su me tolerirali, ali Andrej Plenković se s mojim jasnim stavom izbacio iz stranke. Ja sam njemu čestitao na svim pobjedama, on meni nije. On se predstavlja kao europski političar, ali onda se vidi da to nije baš tako. Vidio sam da mi je čestitao na televiziji i to je dovoljno”, naveo je.

“Ja sam bio u HDZ-u 90-ih, ali ovo polu-kriminalno korištenje infrastrukture poput testiranja na droge, pa strašenje ljudi da ako ja pobijedim da Srbi neće imati mjesta u Gospiću, to je nešto najniže, ali što je najsramnije, šest sati prije izborne šutnje asfaltiraju groblje koje čeka već godinama na asfalt”, rekao je.

