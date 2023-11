Rock legenda ipak ne ide u mirovinu: Elton John najavio album s tvorcem njegovih najvećih hitova

Podijeli :

FELIX HÖRHAGER / DPA / AFP

Unatoč povlačenju s pozornice, Elton John nema planova za prestanak stvaranja glazbe.

Elton John je tijekom ceremonije uvođenja svog dugogodišnjeg suradnika Bernieja Taupina u Rock and Roll Hall of Fame otkrio da su zajedno dovršili pisanje novog albuma, prenosi Far Out Magazine.