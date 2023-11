“Što s prostorom Gaze nakon svega? Izraelci sad žanju ono što su sijali zadnjih godina”

Podijeli :

Menahem KAHANA / AFP

Vojni analitičar Igor Tabak bio je gost Dnevnika N1 Televizije u kojme je komentirao stanje u Gazi.

“Pitanje je koliko si Izrael dugo može priuštiti biti u ovakvoj ratnoj situaciji. To ne može trajati vječno. Pričanje o nuklearnom oružju je pokazatelj da stvari idu teže ili lošije nego što su neki zamislili. Ulazak pješaštva može biti jako neugodan i Izralci to već tjednima izbjegavaju. Većina prodora je dosad išla preko poljoprivrednih područja koja se mogu u hodu raščistiti s nekoliko bagera. Ulaz u gusta, velika područja gdje su kuća uz kuću je problem. Ponekad bi se slalo odabrane grupe ljudi na kratko ne bi li došli do točno određene točke. Puno je tu smjerova napada i puno sredstava koja se mogu koristiti”, rekao je Igor Tabak.

On kaže da brojke iskorištenog oružja ne korespondiraju s brojem žrtava. Brojevi koji dolaze u javnost su u osnovi Hamasovi brojevi.

“Na temelju ostalih ratnih sukoba, vidi se da brojeve koje daju zaraćene strane, treba uzimati s rezervom. Kad bi postojalo okvirno mjerilo, još bi uvijek trebalo biti jako oprezan s takvim podacima. Benjamin Netanyahu zaoštrava političku situaciju već godinama, sve njegove vlade su jedna radikalnija od druge, ali one sve imaju vrlo malo nekog plana. Što nakon eskalacije sukoba? Hamas vrlo čvrsto drži Gazu već neko vrijeme. Što s tim prostorom nakon toga? Tamo nema alternativne vlasti. To je jedno veliko pitanje kojem se ne nazire odgovor”, kazao je.

Tabak je također rekao: “Sad kad bi im trebala neka normalnija vlast od Hamasa, sad toga ima vrlo malo. Sad žanju ono što su sijali zadjih godina. Hamasovci nemaju dojam što zapravo znači nuklearno oružje. Onda je lako mahati izraleskom vojskom i mahati raketama kad ti ljudi ne znaju o čemu zapravo pričaju. Nakon mjesec dana rata periodično se viđa Hamasovo lansiranje raketa. Tu borbe i dalje aktivno traju. Tu postoji neka infrastruktutra koja je izdržala neko vrijeme. Sve te priče da nema goriva, vode i hrane treba uzeti s rezervom. Koliko je zapravo stradalo Hamasovih boraca? To se nigdje ne govori”.

Tabak kaže da s jedne strane ni Izrael ni Hamas nisu spremni na demilitarizaciju, a s druge strane, pita se, tko će to provoditi? Teško mi je zamisliti da će UN glumiti neku okupacijsku snagu. Ideja dvije države je bila spominjana na raznim stranama, ali ne u Netanyahuovoj vladi. Ovo je sukobh koji nema jednostavnih rješenja jer su strane jako tvrde”, zaključio je.

