Spektakl užasa: Umjetnost Laibacha na izložbi u zagrebačkoj Laubi

Podijeli :

Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Kuća za ljude i umjetnost Lauba za ovoljetnu sezonu najavljuje izložbu posvećenu umjetnosti slovenskog kolektiva Laibach, koja se otvara 29. lipnja pod naslovom "AUSSTELLUNG! LAIBACH KUNST: Unternehmen Barbarossa + Assimilator", u tipično njihovom, nekonvencionalnom stilu.

“Velika tiskana slova, njemačke fraze, militantni prizvuk. Ljudi na svim kontinentima jednako bi reagirali na ovakav naslov. ‘Oh, ne!’, uzdahnuli bi.’„Evo nam opet Laibacha'”, ustvrdio je u predgovoru izložbe Luka Ostojić.

ULTRA Europe objavila imena novih 64 izvođača koji će nastupiti na četiri splitske pozornice

Po njegovim riječima, takvi su domet i prepoznatljivost ljubljanskog kolektiva koji bilježi preko 40 godina uspjele umjetničke provokacije u svim medijima i formama, na svim prostorima i u svakoj neuralgičnoj točki svijeta, od Zapada do Dalekog istoka, od nacizma i fašizma preko socijalizma do kapitalizma, na oba pola Hladnog i u bespuću sva tri svjetska rata, od Sjeverne do Južne Koreje.

“Neovisno kojim se političkim i kulturnim režimima bavili, Laibach je uvijek znao kako kolažirati naizgled benignu pop kulturu, ideološki novogovor i ratničku ikonografiju da bi stvorio spektakl užasa od kojeg ćemo ustuknuti upravo zato što ćemo ga prepoznati oko sebe i u sebi”, istaknuo je.

I ovom se izložbom Laibach bavi politički vrućim i skliskim temama: Što povezuje Allaha i Zvjezdane staze? Picassovu Guernicu i noćne more partizana? Slikarski ekspresionizam i zanatske tepisare u ruralnom Afganistanu?

“Samo Laibach zna od apstraktnog tijela preko pop kulture u tren oka skočiti na najteža pitanja ljudske egzistencije i primorati nas da se suočimo s nepojmljivim strahotama koje se čine u ime naših zamišljenih zajednica. Otpor je uzaludan – reći će nam Laibach i dodati: Legnite i opustite se”, zaključio je Ostojić.

Laibach je prošle godine objavio “Alamut”, simfonijsko djelo koje gledatelje vodi u povijesnu priču iz Perzije, a i izložba u Laubi fokusira se na Bliski istok, muslimanske kulture i islam.

U predvorju je postavljen je aranžman kakav se inače nalazi pred džamijama, a izložba vodi od mračne sobe s mističnom, crnom kockom, preko kiborga iz “Zvjezdanih staza” do slike “Unternehmen Barbarossa” izvedene u dvije bitno drugačije verzije.

Na zidu je ona naslikana tušem na papiru, a na podu u ručno rađenom, filigranski pletenom afganistanskom tepihu. Slika je izvorno nastala nakon što bend za naslovnicu albuma nije smio iskoristiti fotografiju članova ispred Picassove Guernice, pa je napravio vlastitu verziju.

Zidnu sliku je iscrtao umjetnik i jedan od njihovih stalnih u Trbovlju, u ateljeu odakle je 1980. krenuo Laibach, dok je tepih, koristeći se ilustracijama Nikolaja Pirnata, slovenskog partizanskog ilustratora, izradila jednu obitelj u ruralnom dijelu Afganistana.

Dan prije otvorenja izložbe održat će se ‘artist talk’ sa slovenskom cross-media skupinom Laibach i svjetski organizacijom A/POLITICAL, u čijoj se kolekciji nalazi “Unternehmen Barbarossa”. Sudjeluju Ivan Novak i George Chetwode, a ulaz je slobodan.

Izložba će biti otvorena do 20. kolovoza.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Greška koju mnogi rade kada kuhaju tursku kavu: Evo kako je ispravno napraviti Orban otkrio koja bi dva poziva mogla okončati rat u Ukrajini