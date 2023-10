Umro Antun Maračić, umjetnik, kritičar i kustos

Podijeli :

Davor Visnjic/PIXSELL

Umjetnik i likovni kritičar, dobitnik Godišnje nagrade za likovnu kritiku Hrvatske sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA za 2016. godinu Antun Maračić umro je u srijedu 25. listopada, priopćila je u četvrtak Hrvatska sekcija AICA.

Maračić je rođen u Novoj Gradiški, a živio je i radio u Zagrebu i Dubrovniku. Diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu studij likovne umjetnosti 1971. te slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1976., u klasi profesora Šime Perića.

Od 1976. do 1979. bio je suradnik Majstorske radionice Ljube Ivančića i Nikole Reisera, a od 1978. do 1980. bio je član tzv. radne zajednice umjetnika Podroom. Priredio je niz izložbi u Galeriji AM-M14f/1-Z, u neformalnom prostoru svog stana u Zagrebu.

Kao autor, kustos i voditelj više galerijskih ustanova osmislio je i postavio velik broj izložbi domaće i međunarodne umjetnosti.

U Zagrebu je 1991. vodio Galeriju SC, od 1992. do 1997. Galeriju Zvonimir, od 1988. do 2000. Galeriju proširenih medija, a od 2013. do 2017. Galeriju Forum.

Od 2000. do 2012. bio je ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik.

Kao multimedijalni umjetnik priredio je 50-ak samostalnih izložbi te više akcija i performansa, i sudjelovao na stotinjak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.

Maračić je autor mnogih predgovora, članaka, polemika i drugih vrsta tekstova o umjetnosti, knjiga i monografija te televizijskih priloga o suvremenim hrvatskim umjetnicima.

“Dionice Maračićeva opusa teško je razdijeliti i promatrati kao izdvojene sadržaje. Njegove su aktivnosti isprepletene gotovo organski, proizašle iz određenoga nezadovoljstva s načinom predstavljanja umjetnosti u različitim razdobljima”, napisale su Leonida Kovač i Sandra Križić Roban u obrazloženju nagrade AICA-e za 2016. godinu, navodi se u priopćenju.

“Njegov angažman karakterizira ‘nedostatak institucionalnih šumova’ te sklonost multimedijalnom izražavanju i tumačenju radova drugih umjetnika. Proces tumačenja nastaje iz potrebe i sposobnosti razumijevanja drugih, što već desetljećima objedinjuje u brojnim prilozima nastalima ne iz pozicije teorije već praktičkog rakursa, djelomično instinkta te želje da stvari učini vidljivima”, ocijenile su Kovač i Križić Roban.

Krajem 2020. izašla je iz tiska Maračićeva knjiga kritičkih tekstova, predgovora i polemika pisanih od 1980. do 2020., “Pro i protiv”.

