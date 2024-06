Boce s neodvojivim čepovima cijelo smo vrijeme krivo otvarali, evo kako je pravilno

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Plastične boce već neko vrijeme dolaze s neodvojivim čepovima, i to zbog novih pravila Europske unije, što mnogi nazivaju "najgorim izumom 21. stoljeća", a od srpnja ove godine bit će obavezne posvuda u EU.

Ljudi se žale da im čepovi koji su pričvršćeni za bocu smetaju dok pokušavaju piti iz boce te da im otežavaju točenje pića u čaše, no je li moguće da smo sve ovo vrijeme ovakve boce krivo otvarali? Čini se da da.

Čep se okrene na drugu stranu

Naime, video jedne tiktokerice postao je viralan nakon što je pokazao kako se boce s neodvojivim čepovima zapravo otvaraju, a ljudi su ostali u čudu. Pokazala je da, nakon što otvori bocu, čep samo prebaci na drugu stranu i na taj način više joj ne smeta dok pije iz boce, piše Index.

“Samo želim da se vrate normalni čepovi”, “Želim normalnu bocu s čepovima koji nisu pričvršćeni, ovo me izluđuje”, “Probala sam ovo i puklo je”, pišu u komentare ljudi koji i dalje nisu oduševljeni ovim bocama i svi žele da se vratimo na staro, no to se, čini se, neće dogoditi.

Zašto su čepovi pričvršćeni na bocu?

Do srpnja ove godine sve države Europske unije moraju ukinuti odvojive čepove na plastičnim bocama do tri litre i zamijeniti ih onim neodvojivim, a to je dio EU direktive objavljene 2018. godine koja ima za cilj smanjiti količinu plastičnog otpada.

Naime, čepovi od plastičnih boca dosad su se odvajali i često završavali na neprimjerenim mjestima u okolišu, ne reciklirajući se, a istraživanja procjenjuju da su proizvodnja i spaljivanje plastike ispustili više od 850 milijuna tona stakleničkih plinova u atmosferu 2019. godine.

EU sada to želi barem malo ublažiti uvođenjem neodvojivih čepova na plastičnim bocama.

