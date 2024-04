Evo kako možete izbijeliti posivjelu posteljinu bez izbjeljivača

Podijeli :

Bijele plahte s vremenom će izgubiti sjaj i posivjeti bez obzira na to na kojoj ih temperaturi i koliko koliko temeljito prali.

Ako mislite da se to ne može promijeniti bez da ih prije pranja namačete u skupom izbjeljivaču ili u otopini za uklanjanje mrlja, evo dobre vijest: Postoji rješenje koje stoji tek 33 centa, prenosi 24sata.hr.

“Korištenje izbjeljivača pri svakom pranju nije preporučljivo, jer može oslabiti vlakna platna od kojeg je plahta sašivena. To čini tkaninu osjetljivom na habanje i vodi do toga da se plahta lakše podere. Umjesto toga, dodajte u perilicu rublja šalicu alkoholnog octa, i to zajedno s deterdžentom i plahta će biti izbijeljena, a ocat ju neće oštetiti. Osim toga, puno je jeftiniji od izbjeljivača”, kaže Elizabeth Shields iz tvrtke Super Cleaning Service Louisville.

“Alkoholni ocat ima svojstva prirodnog izbjeljivača i učinkoviti je omekšivač tkanine, tako da će posteljinu ostaviti mekanom i vratiti joj prirodni bijeli sjaj, a pružit će joj i svježinu. Alkoholni ocat uklanja sve neugodne mirise, kaže Shields.

Ako primijetite da plahte i nakon pranja s octom nemaju bijeli sjaj, moguće je da na platnu ima zaostalih ‘mucica’. Zato prije svakog pranja prođite posteljinu valjkom za uklanjanje dlačica, što može dovesti do velike razlike.

Istražili smo i još neke savjete koji mogu pomoći da vaše plahte iz perilice izađu s bijelim sjajem: Jedna od alternativa alkoholnom octu navodno je sok od limuna. Ocijedite pola limuna i dodajte taj sok u odjeljak s praškom prije nego mašina povuče vodu.

Kad ciklus pranja završi, plahte možete staviti u sušilicu pa osušiti na niskoj temperaturi, ili ih prostrti na konopcu za sušenje, ako vrijeme to dopušta.

I alkoholni ocat i limunov sok koristite samo na potpuno bijelom rublju, jer će tkanine drugih boja, nakon što se u njima operu, izgledati izblijedjelo. Na sličan način djeluje i boraks, odnosno natrijev tetraborat. Riječ je o prahu koji se dodaje u pranje da bi posvijetlio odjeću i uklonio mrlje. Možete ga dodati u perilicu rublja, zajedno s detergentom za pranje.

