Puhovski reagirao na Plenkovićevu izjavu: “Neoprezno se igra s ustavnim normama”

Andrej Plenković u utorak je nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a pred novinarima ponovno prokomentirao ambiciju predsjednika Republike Zorana Milanovića da nakon izbora postane predsjednik Vlade.

“Kršitelj Ustava je imao do petka vremena dati ostavku. Prema tome, on je irelevantan i nebitan i pokazao se političkom kukavicom. Ne želimo da itko pretendira na mjesto premijera mimo izbora. Onaj tko želi biti premijer mora ići u političku utakmicu”, kazao je Plenković.

“Već smo imali premijera koji nije bio na izborima”

Na tu je izjavu reagirao politički analitičar Žarko Puhovski ustvrdivši kako je netočno da premijer mora biti netko tko je sudjelovao na izborima. Uostalom, Hrvatska je već imala takvog premijera.

“Plenković je danas rezolutno izjavio da Milanović ne može biti premijer jer se nije kandidirao na izborima. Poznato je da smo već imali takvu situaciju s premijerom Tihomirom Oreškovićem. On je bio katastrofalan premijer, ali je bio legalno izabran u Saboru budući da nema nikakvih prepreka da taj mandat dobije onaj građanin ili građanka RH koji ima većinu u Saboru uza sebe. O tomu nema spora”, kazao je Puhovski.

“Plenković još nije izvor prava”

To nije, dodaje, usporedivo sa situacijom Milanovićeve kandidature koja je evidentno protuustavna.

“Problem s Milanovićevom kandidaturom nije u tomu što ne sudjeluje na izborima, nego upravo obrnuto – u tomu što sudjeluje na izborima kao protuustavni antisistemski čimbenik. To što premijer Plenković tvrdi da je on sam bio i protiv postavljanja Oreškovića za mandatara, bilo bi u ovom slučaju relevantno samo ako bi se njega (Plenkovića) smatralo izvorom prava, a to ipak još nije slučaj. Koliko god se moglo razumjeti da je premijer nezadovoljan što je Milanović izbjegao sučeljavanje, toliko bi ipak trebao biti oprezniji u igranju s ustavnim normama, odnosno samim smislom vladavine prava”, ističe Puhovski.

Milanović ne osjeća moralni imperativ, a Plenković docira

Napomenuo je još jednom kako se ne smije reći da onaj tko želi biti premijer mora ići u političku utakmicu.

“Ali, legitimno je reći da bi onaj tko želi biti premijer trebao ići u političku utakmicu. Iz činjenice da Milanović nije osjetljiv na moralne imperative ne slijedi dopustivost interpretacije Ustava koja ne slijedi ni iz jedne norme i protuslovi onome što se već dogodilo unutar prakse primjene tog Ustava. Činjenica da premijer kao predsjednik HDZ-a naglašava da bi Ustavni sud i Državno izborno povjerenstvo trebali reagirati na Milanovićevo ponašanje otkako je počeo kandidacijski postupak, također je pomalo nesretna jer daje privid da jedan od sudionika izbornog natjecanja docira onima čija je zadaća prosuđivati regularnost samog tog izbornog natjecanja”, istaknuo je Puhovski reagirajući na Plenkovićevu izjavu.

