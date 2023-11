Evo što možete napraviti s ostatkom aluminijske folije

Podijeli :

Unsplash/Ilustracija

Aluminijska folija je sastavni dio mngih kuhinja i koristimo je u razne svrhe, ali korištenjem aluminijske folije stvaramo otpad. Zato je bitno aluminijsku foliju racionalno koristiti.

Aluminijska folija je sastavni dio mngih kuhinja i koristimo je u razne svrhe. Ona je tu kad trebamo ispeći ručak u pećnici, zamotati ostatke hrane, zapakirati sendviče za put.

No, slično kao i kad koristimo plastične vrećice ili papirnate ručnike, korištenjem aluminijske folije stvaramo otpad. Zato je bitno aluminijsku foliju racionalno koristiti i reciklirati je kad god to možete učiniti. A to možemo učiniti u puno situacija.

Ipak, dogode se situacije u kojima ponovno korištenje nije moguće. U takvim slučajevima aluminijsku foliju možete prenamijeniti spužvicu, prenosi Zadovoljna.hr.

Zgužvate li foliju u kuglicu možete je, naime, upotrijebiti umjesto spužvice i s njom oribati staklene ili keramičke posude. Pazite samo da je ne koristite posudama s neljepljivim premazima.

Kuglica od aluminijske folije, prema iskustvu onih koji su je isprobali koristiti kao spužvicu, odlično uklanja masnoće i ostatke hrane. Najdraža stvar im je ta na taj način izbjegnu nakupljanje hrane u klasičnoj spužvici koja onda postaje idealno mjesto za nakupljanje bakterija.

Jeste li već isprobali ovaj trik?

