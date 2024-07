Farmaceuti sastavili popis 12 lijekova koji se nikad ne smiju uzimati s kavom

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Kava je za većinu ljudi ključni dio jutarnje rutine. Međutim, uzimanje određenih lijekova uz kavu može dovesti do nuspojava i ozbiljnih komplikacija, uključujući visoki krvni tlak i nekontrolirano krvarenje.

Farmaceuti su za Daily Mail otkrili lijekove koji se najčešće uzimaju i koji bi mogli stupiti u interakciju s kavom i drugim pićima s kofeinom.

Antidepresivi

Antidepresivi dolaze s dugim popisom nuspojava, a ako se uzimaju s kavom, mogu uzrokovati opasno povećanje krvnog tlaka. To se osobito odnosi na starije klase antidepresiva, kao što su triciklički antidepresivi i inhibitori monoaminooksidaze (MAOI), koji sprječavaju tijelo da ispravno metabolizira kofein.

Ne postoje poznate interakcije između kofeina i novijih antidepresiva.

Lijekovi protiv prehlade i alergije

Lijekovi za prehladu i alergiju, koji se izdaju bez recepta, često sadrže stimulans pseudoefedrin koji sužava krvne žile u nosnim prolazima kako bi se smanjilo oticanje i začepljenost.

Međutim, pseudoefedrin stimulira stanice u mozgu koje su odgovorne za reakciju koja nas održava spremnima na bijeg kada smo pod prijetnjom. Ispijanje kave uz takve lijekove može pogoršati te simptome te nas učiniti nervoznima i tjeskobnima, prenosi Index.

Lijekovi za dijabetes

Iako inzulin ne stupa u izravnu interakciju s kofeinom, nije ga dobro piti uz kavu. Naime, šećer u krvi će nakon ispijanja kave skočiti, što lijek čini manje učinkovitim. Pijenje bilo čega s kofeinom može povećati razinu inzulina i šećera u krvi, prema istraživanju Američke udruge za dijabetes.

Antibiotici

Antibiotici mogu inhibirati metabolizam kofeina, što dovodi do povećanja razine kofeina u krvi. To se osobito odnosi na ciprofloksacin, koji se obično prepisuje za bakterijske infekcije, kao što su infekcije mokraćnog sustava i mokraćnog mjehura, infektivni proljev i infekcije sinusa. Uzimanje ovog lijeka s kavom može dovesti do ubrzanog rada srca i osjećaja nervoze.

Lijekovi za razrjeđivanje krvi

Kofein može spriječiti razgradnju lijeka za razrjeđivanje krvi. To je osobito opasno jer prevelika doza lijeka može rezultirati prekomjernim krvarenjem, čak i od manjih ozljeda poput posjekotine papirom.

Lijekovi za krvni tlak

Beta blokatori smanjuju broj otkucaja srca, a ako popijemo kavu ili napitak s kofeinom, ubrzava se broj otkucaja srca i, u konačnici, povećava krvni tlak. Dakle, kofein nije u izravnoj interakciji s lijekom, ali suzbija njegovu učinkovitost.

Lijekovi za štitnjaču

Studija iz 2020. pokazala je da tijelo apsorbira manje lijeka za hipotireozu kada se on uzima s bilo kojom vrstom hrane ili vode. Konkretno, ako lijek popijete uz kofein, stopa apsorpcije smanjuje se za čak 50 posto.

Lijekovi za Alzheimerovu bolest

Lijekovi za liječenje simptoma Alzheimerove bolesti, najčešćeg oblika demencije, koji se nazivaju inhibitorima kolinesteraze, sprječavaju razgradnju acetilkolina, kemikalije koja pomaže u formiranju pamćenja i razmišljanju.

Međutim, uzimanje ovih lijekova s kavom steže krvno-moždanu barijeru što otežava dolazak lijeka do mozga.

Lijekovi za osteoporozu

Slično lijekovima za štitnjaču, uzimanje ovih lijekova s kavom može uzrokovati da ih tijelo ne apsorbira pravilno, čime postaju manje učinkoviti.

Lijekovi za astmu

Miješanje bronhodilatatora poput aminofilina i teofilina s kavom moglo bi pogoršati nuspojave lijeka, poput razdražljivosti i nemira.

Lijekovi za ADHD

Lijekovi za ADHD pomažu u regulaciji neurotransmitera, poput dopamina i norepinefrina, za poboljšanje fokusa, pažnje i kontrole impulsa. Međutim, kada se uzimaju s kavom, lijekovi su manje učinkoviti i mogu dovesti do povećane hiperaktivnosti.

Antipsihotici

Antipsihotici se obično propisuju za teška zdravstvena stanja, kao što su shizofrenija i bipolarni poremećaj. Djeluju tako da reguliraju neurotransmitere poput dopamina i serotonina kako bi ublažili simptome poput halucinacija. Kava može smanjiti količinu lijeka koju tijelo apsorbira, stoga bi se osobe s maničnim epizodama trebale u potpunosti kloniti toplog napitka.

