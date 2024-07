Od Vladinih povišica profitirat će i zaboravljeni ministar Banožić, pogledajte koliko

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

Temeljem odluke Vlade o povećanju plaća državnih dužnosnika, neće ozbiljno rasti mjesečna primanja samo aktualnim članovima Vlade, saborskim zastupnicima i ostalima koji pripadaju u ovu kategoriju hrvatskih građana. Jednako vrijedi i za bivše državne dužnosnike, od kojih su neki svoju poziciju napustili još prošle godine.

Razlog je činjenica da će se ovaj rast plaća u visini 70 posto odnositi i na korisnike prava državnih dužnosnika da po završetku mandata, ako je on trajao minimalno godinu dana, prvih šest mjeseci dobivaju punu plaću, a onda još toliko vremena polovinu tog iznosa, piše Novi list.

Pogledajte plaće europskih premijera. Nakon što si je dao povišicu, Plenković više neće biti “sirotan” s dna ljestvice

Naime, Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika propisuje da dužnosnici, po prestanku obnašanja dužnosti, “imaju pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti”. Znači, ne na plaću koju su imali dok su bili na dužnosti, nego na onu koju sada prima dužnosnik na njihovom mjestu. Identična je odredba, kad je riječ o zastupnicima u Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru. Saborske stručne službe tumače da je neupitno da će zastupnicima koji na travanjskim izborima nisu ušli u parlament i stoga su odlučili konzumirati ‘6 plus 6’, ta naknada rasti kao i plaće njihovih kolega koji jesu u Saboru. Proizlazi to nedvojbeno i iz rješenja kojima se donedavnim zastupnicima odobrava ‘6 plus 6’. U njima se, sukladno zakonu, vrlo precizno navodi da im se priznaje naknada u visini plaće ‘koju ostvaruje zastupnik na istoj dužnosti u Hrvatskom saboru’.

Podrazumijeva to da će, primjerice, Socijaldemokrat Domagoj Hajduković, koji više nije u Saboru, a aktivirao je 6 plus 6, ubuduće imati naknadu odgovarajuću povećanoj plaći Jelene Miloš iz Možemo!, koja je predsjednica Odbora za europske poslove, što je bila njegova dužnost u prošlom sazivu. Ukupno je dvadesetak bivših zastupnika zatražilo i dobilo šest plus šest pa će im ta naknada sada skočiti za oko 1.500 eura.

Neočekivani rast primanja

Novi list je razgovarao s dva zastupnika 10. saziva koji su trenutačno na 6 plus 6, Davorom Dretarom, čiji Domovinski pokret danas pripada parlamentarnoj većini, i Markom Milanovićem Litrom, članom opozicijskih Hrvatskih suverenista. Obojica kažu rekla da nisu znali da i njima slijedi ozbiljno povećanje mjesečnih primanja, ali tvrde da ih to svejedno neće odvratiti od namjere da uskoro prestanu koristiti 6 plus 6.

Penava za N1: Rast plaća je zakonit, pitanje je koliko je moralan i legitiman Puhovski o povišicama političarima: Doista je čudno da on ima veću plaću od premijera

“Nisam uopće razmišljao o tome da bi i mene zahvatio taj rast plaća. Mislim da je to jedna anomalija. Moj je stav i da će za državne dužnosnike to ipak biti previsoke plaće, a nisam baš siguran da će one funkcionirati kao neka antikorupcijska mjera. Što se konkretno mene tiče, ja sam vam operativac i već sam lud od sjedenja doma tri mjeseca, iako sam u tom razdoblju napisao završni rad za studij međunarodnih odnosa koji pohađam. Cijeli sam život navikao raditi i jedva čekam da se opet prihvatim pravog posla. Ni slučajno neću nastaviti 6 plus 6, neće me na to motivirati niti povećenje naknade. Rad shvaćam osnovom ljudskog dostojanstva i zato je najesen gotovo s mojih 6 plus 6”, ispričao je Dretar, koji je na čelu liste Domovinskog pokreta u Trećoj jedinici prešao izborni prag, ali mu to nije bilo dovoljno za osvajanje novog zastupničkog mandata.

Milanović Litre nije bio ni blizu tome, prema konačnim rezultatima on čak sam nije preferencijski glasovao za sebe na svojem biračkom mjestu, što je potpuno nemoguće, Obratio se on DIP-u, ukazujući na tu očitu nepravilnost, ali nije ništa postigao. “Iscrpila me ta zaista nesvakidašnja situacija i zbog toga sam odlučio zatražiti 6 plus 6. Inače vjerojatno ne bih. Nisam populist i smatram da je ovo povećanje dužnosničkih plaća dobra stvar. Nisam bio siguran da će i meni naknada rasti, ali ja sam već ranije čvrsto planirao otvoriti privatnu firmu i neće se to promijeniti. Svjestan sam da će mi plaća biti dosta manja od povećane naknade 6 plus 6, ali prekinut ću je primati jer ne mogu dugo biti besposlen. To jednostavno nije za mene, nisam takav”, govori Milanović Litre.

Slučaj Marija Banožića

S obzirom na to da je Vlada Andreja Plenkovića pretrpjela nakon parlamentarnih izbora male izmjene, izdaci iz državnog proračuna za njezine bivše članove neće značajnije rasti slijedom povećanja dužnosničkih plaća. U Vladi nisu više samo Anja Šimpraga, koja je prešla u Sabor te Nikolina Brnjac, koja se prebacila na još izdašniju plaću zastupnice u Europskom parlamentu.

Ali, ovotjedna odluka Vlade odrazit će se na prihode već pomalo zaboravljenog ministra obrane Marija Banožića. On je poslije smjene, još dok se nalazio u bolnici, putem svoje odvjetnice u studenom 2023. aktivirao 6 plus 6 pa će mu još četiri mjeseca stizati osjetno veća naknada koja će mu biti u razini polovice korigirane ministarske plaće.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.